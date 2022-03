¿Mariah Carey le envio un mensaje de texto a Shawn Mendes, el ex de Camila Cabello? ¡Los detalles! Mariah Carey confiesa que le envió un mensaje de texto a Shawn Mendes, el ex de Camila Cabello. ¿Qué le escribió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariah Carey confiesa que le escribió un mensaje de texto a Shawn Mendes, el exnovio de Camila Cabello, pero fue por error. La cantante de "Hero", de 52 años, compartió en Twitter el mensaje de texto que le envió a Mendes, de 23 años. Mariah asegura que pensó que le estaba escribiendo a su primo Shawn. "Mi primo Shawn M y yo tenemos este chiste tonto en el que nos deseamos Feliz día de acción de gracias en el día de San Patricio", reveló Carey en Twitter. También compartió una imagen de los mensajes de texto que le envió por equivocación a Shawn Mendes, pensando que le escribía a su primo, que se llama Shawn y cuyo apellido también empieza con M. "Shawn Mendes se enteró hoy. ¡Lo siento Shawn!", se disculpó Carey por la confusión. En el mensaje de texto, Carey escribió "Feliz día de acción de gracias" junto a un emoji de un trébol de cuatro hojas, símbolo de suerte y del día de San Patricio, que se celebra el 17 de marzo. "El Shawn equivocado. Lo siento, además yo sé que NO es Thanksgiving", aclaró la cantante estadounidense. A Shawn Mendes le causó risa el error y le escribió a Mariah junto a dos emojis de corazones rojos: "hahahaha, está bien, me imaginé que era una broma". Mariah Carey y Shawn Mendes Credit: Jamie McCarthy/Getty Images; Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mendes ha expresado su admiración por Mariah Carey en el pasado. El año pasado, el ex de Camila Cabello compartió una foto sin camisa en sus redes sociales con una lista de cosas que agradecía. "Agradecido por el sol, café, mi salud, mi familia, canciones viejas de Mariah Carey, música, los seres humanos", expresó. Mariah Carey vio su publicación y con sentido del humor, compartió una foto suya mirando al cielo con el mensaje: "Agradecida por el sol, té, mi salud, mi familia, canciones viejas de Shawn Mendes, música, los seres humanos". A Mendes le pareció muy graciosa la reacción de Mariah Carey y le mandó varios emojis de corazones y una carita riendo.

