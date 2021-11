Mariah Angeliq, Cazzu y Kelly Perez se unen para celebrar el orgullo latino Una iniciativa que pretende fomentar motivar a la comunidad hispana, es la propuesta de Mariah Angeliq, Cazzu y Kelly Perez. Aquí te decimos de qué se trata. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el fin de celebrar el orgullo latino Mariah Angeliq, Cazzu y Kelly Perez se sumaron a la iniciativa Ritmo y Color creada por McDonald's, donde, además de transformar los establecimientos donde hay, justamente, fuertes raíces latinas para darle su identidad a través de artistas de esta comunidad, se ofrecerá un concierto gratuito vía streaming. Las cantantes consideran que este tipo de campañas son fundamentales para mostrar el verdadero rostro de los hispanos. "Creo que es importante mostrarle a los Estados Unidos la manera que los latinos tenemos de hacer arte", mencionó Cazzu a People en Español. "Muchas cosas están como idealizadas y se cree que los latinos somos una sola cosa, pero no es verdad", advirtió. "Soy argentina, Mariah se crió entre Miami, Puerto Rico y Cuba, tiene sangre de todo. Tenemos a Kelly que tiene otras raíces y creo que lo importante es mostrarle a la gente que somos diferentes porque venimos de distintos lugares con culturas diferentes y América Latina es muy grande como para unificar a todos como en un color sepia o en una salsa". Por su parte, Mariah Angeliq considera que es fundamental "mostrar qué somos diferentes" aunque todas sean de origen latino. Además, este tipo de movimientos son una forma de alentar al crecimiento personal. "En este caso las tres somos diferentes y tenemos algo especial. No solamente es para nosotros, sino para poder inspirar a todos los latinos que están por ahí y que [sepan] que son capaces de hacer lo mismo también", mencionó. Cazzu, Mariah Angeliq y Kelly Perez Credit: Cortesía de McDonal's USA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Kelly Pérez habló que la obra que desarrolló titulada "Despierta corazón dormido" con la cual pretende que quienes la vean "tengan un momento para poder solamente relajarse, disfrutar los colores y sentirse positivos"; desea que "que se sientan bien". "La idea [es mostrar] todo esto del movimiento del mundo nuevo con tecnología y con mujeres de diferentes culturas como Cazzu de Argentina, Mariah de Puerto Rico y Cuba, yo de Venezuela. Somos mujeres representadas de varias formas: rap, colores y ver todo eso junto", explicó. Cazzu Credit: Cortesía de McDonald's USA "A un día que lo acaban de poner a la comunidad le encanta y sienten que es su área es válida, y es arte es público", agregó. "Los niños, personas caminando y sientan que su comunidad tiene arte y es importante porque las personas se sienten mejor y después todo el mundo puede seguir su vida sintiéndose más positivo en su mentalidad y eso es importante para su vida". Mariah Angeliq Credit: Cortesía de McDonald's USA Por su parte, esta propuesta artística estará incluida en el espectáculo virtual que ofrecerán Mariah Angeliq y Cazzu, quienes deseaban colaborar desde hace tiempo. "Este formato [de concierto virtual] es el que ayuda a que más gente lo pueda ver en el mismo momento sin que tenga que haber sucedido en un solo lugar para determinado tipo de gente, sino que lo pueda ver todo el mundo", dijo Cazzu. "Podemos compartir nuestra historia y nuestra experiencia para inspirar al mundo", Mariah Angeliq Kelly Pérez Credit: Cortesía de McDonald's USA "Estamos en el mismo género, [pero] tenemos un contraste, uno bueno. Ella y yo no nos parecemos y tenemos un flow diferente. Kelly también que es una gran artista. Las tres hacemos un buen combo y hacemos algo diferente. Cuando se unen tres mujeres poderosas se va a ver un buen show", comentó Mariah Angeliq. "Podemos compartir nuestra historia y nuestra experiencia para inspirar al mundo y más latinos y latinas. Y qué mejor que ver a tres mujeres porque el género está dominado por hombres. Ver un show completamente dedicado a las mujeres y empoderándolas". En concierto Ritmo y Color se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre a las 8:00 pm ET (5:00 pm PT); pueden acceder de manera gratuita luego de registrarse en www.ritmoycolormcd.com.

