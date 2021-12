Entre mariachis y con cortejo, así arranca el homenaje a Carmen Salinas en cuerpo presente Los restos de la actriz ya han sido trasladados al Monumento a la Madre donde todos los que la quisieron y admiraron podrán darle el último adiós. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A lo grande, con música y mucha algarabía, como a ella le hubiese gustado, así comenzaba el homenaje especial y en cuerpo presente a la inolvidable Carmen Salinas. En la mañana del sábado, acompañada de un cortejo de lujo, los restos de la querida actriz eran trasladados al famoso Monumento a la Madre, en Ciudad de México, donde sus allegados y fans de toda una vida podrán despedirla como se merece. Desde este bendito lugar, Carmelita era recibida por todo lo alto con flores, aplausos interminables y una espectacular banda de mariachis, la cual le cantó una particular versión del tema de Frank Sinatra, "A mi manera". Sus familiares acompañaron entre lágrimas el féretro donde ya descansa la intérprete quien dejaba de luto los foros de grabación el pasado jueves después de casi un mes luchando contra un derrame cerebral. La protagonista de clásicos televisivos como Mi pequeña traviesa, María la del Barrio o Abrázame muy fuerte dejaba este mundo a los 82 años y con un proyecto entre manos, Mi fortuna es amarte, en el que se encontraba trabajando cuando sufrió este golpe de salud. Funeral Carmen Salinas Credit: Mezcalent Después de este merecido homenaje a la gran figura y persona que fue Carmen Salinas, la artista será enterrada en el Panteón Español donde también descansa su hijo, Pedro Plasencia, fallecido en 1994, a los 37 años. Una vida la de Carmen llena de episodios extraordinarios, mucho más que los de sus propias telenovelas. Gracias por tanto, Descanse En Paz.

