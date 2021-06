Mariachi Arcoíris, un ejemplo de diversidad Esta banda de mariachis LGBT+ de Los Ángeles hace música machismo free Por Miguel Sirgado Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En las artes como en la vida en general, es bueno ver cuando lo tradicional da un paso hacia la contemporaneidad y por tanto, a la vigencia. El Mariachi Arcoíris de Los Ángeles es una de esas agupaciones de avanzada, pues fue creada para llevar la música y el folclor mexicano a la colectividad LGBT+ de Los Ángeles, lo cual es en sí una rareza en este género, pero también una innovación. Sus integrantes creen fielmente en la idea de que esta agrupación es un espacio seguro para que los músicos de mariachi que se identifican como LGBT+, pueden desarrollar y ejercer su pasión por la música regional mexicana, dentro de un género al que más bien se le conoce por su cultura machista y discriminatoria. "Cuando salí del armario, otros músicos, los machos totales, me decían que no era lo suficientemente bueno como para representar esta música", explica a Los Angeles Times Carlos Samaniego, director de la agrupación. "Quería crear un refugio para las personas que se identifican como LGBT+ en el mundo del mariachi, para tocar la música que amamos y que no se burlen de ellos, que no se burlen de cómo se ven, cómo actúan, o con quién se van a la cama". Mariachi Arcoiris Mariachi Arcoiris | Credit: Mariachi Arcoiris/Instagram El amplio repertorio musical de Mariachi Arcoíris está diseñado con la idea de complacer a la comunidad gay -temas de Juan Gabriel como "Inocente Pobre Amigo" o "A mi manera", de Frank Sinatra son clásicos en sus presentaciones-, y cuenta, entre sus integrantes, con la primera mujer transgénero en la historia del mariachi: Natalia Meléndez. "¡Está haciendo historia!", gritó Samaniego desde un escenario en un concierto en Pasadena, orgulloso de su amiga de toda la vida. "Cuando Natalia y yo éramos muy jóvenes, no había nadie a quien pudiéramos admirar y decir que estaba haciendo el trabajo que queríamos hacer", dijo Samaniego. "Se me hizo muy difícil salir del armario y que Natalia fuera quién era". Natalia, trangender singer from Mariachi Arcoiris Natalia, trangender singer from Mariachi Arcoiris | Credit: Mariachi Arcoiris/Instagram Pero Samaniego espera lo mejor. Les ha dicho a sus músicos que debido a la naturaleza del grupo, van a ser escudriñados, así que tienen que actuar muy bien. "Una cosa que no quiero que la gente diga es que tocamos mal", dijo. "Necesitamos sonar bien todo el tiempo, y cuando la gente comete errores, les ladro. Quiero hacer grandes espectáculos, en grandes teatros. No queremos limitarnos ". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

