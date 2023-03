Ella es María Reyna, la soprano indígena que después de un rechazo ahora triunfa en NY A María Reyna le dijeron que no podía ir a Estados Unidos, eso no la detuvo y ahora tiene varias presentaciones en ese país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El talento vocal de la mexicana María Reyna ha causado el asombro de propios y extraños. De hecho, le solicitaban presentarse en Estados Unidos; sin embargo, la visa para ingresar al país le fue negada, mientras se le concedió a el resto de los miembros de su equipo. Pese a todo, la cantante insistió y ahora triunfa en los escenarios de Nueva York; además, de ser una inspiración para otros latinos que quieren cumplir sus sueños. "Estar en esta ciudad [Nueva York] significa mucho para mí porque hace cinco años, cuando no pude venir porque no me dieron la oportunidad de viajar, no me rendí y pensé que al final lo iba a conseguir", relató María Reyna al diario mexicano El Universal. "Lo único que sabía es que tenía que seguir intentándolo. Así que esperé. Y el tiempo ha dado sus frutos porque estos primeros días de estar aquí, de poder pisar estas calles, me hacen sentir que esto es una inspiración para muchos jóvenes que quieren cruzar de manera legal y que tienen que tener paciencia porque, ¿cuántas personas aspiran a llegar de este lado y si no logran los permisos se tienen que venir sin papeles?". La soprano mixe inició su carrera profesional hace 14 años y ha podido llevar su arte por diferentes países. Canta en lenguas indígenas como el mixe, maya, zapoteco, mixteco, rarámuri o nahuátl e interpreta, con las técnicas de la ópera, géneros como el jazz y el bolero. Ahora, además de Nueva York, tiene diversos conciertos en otras ciudades estadounidenses como Delaware y Connecticut. "Justamente la vida se trata de eso, de ir construyendo poco a poco", mencionó. Maria Reyna Maria Reyna | Credit: Instagram/@mariareynasopranomixe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entiendo que todo tiene que irse dando con tiempo. Yo empecé con un público de 10 personas que luego fueron 100, 500, mil. Hasta llegar a estar como invitada en el Auditorio Nacional con 10 mil personas", continuó. "Y no importa si estás dentro de tu casa, de un recinto o de un teatro. Por eso es que no me da miedo que se llene o no un sitio en el que me presento". María Reyna ha dejado atrás el rechazo inicial y trabajará 20 días en Estados Unidos; además, continuará con una serie de conciertos en Europa y Latinoamérica.

