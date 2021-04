Primogénita de Mariana Levy revela cómo lidia con la ausencia de su madre Hace 16 años, Mariana Levy falleció repentinamente; su hija mayor, María, tenía 10 años ¿cómo ha logrado desde entonces sobrellevar la pérdida de su madre? La joven abre su corazón y habla al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 29 de abril, se cumplieron 16 años de la muerte de Mariana Levy, su primogénita María tenia entonces 10 años de edad y tuvo que aprender a salir adelante, prácticamente sola, ante diversos problemas familiares. Pero ¿cómo lidia con una ausencia tan importante como la de su madre? "Algo que dice mi abuela [Talina Fernández], que es muy sabio, como ella: 'el dolor no lo eliges, pero el sufrimiento sí'. "Todos pasamos por situaciones de dolor y ese dolor es nuestro; no está bien ni está mal, simplemente, es o siempre será. Entonces, [está bien] hacerlo parte de nosotros pero que nos ayude como un impulso para seguir adelante; no identificarnos con el dolor pasado, estar muy en el presente. Y decidir no sufrir", comentó María Levy al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Es un dolor que nunca voy a dejar de sentir, que ahí está, que es mío, pero decidí ya no sufrir". La joven ha logrado consolidar una carrera como fotógrafa; además, promueve la autoaceptación y el amor propio posando desnuda. Por ello, está convencida que la mejor forma de lidiar con su pérdida es realizándose personal y profesionalmente. "¿Cuál es la mejor manera de honrar a mi mamá? Seguir creciendo y buscar mi paz interior, rodearme de amor y de mucha, mucha alegría". Maria Levy y su mama Mariana Levy Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Obviamente es dolorosísimo perder alguien que amas, te quitan una parte de ti; claro que es doloroso, pero no hay cosa más natural que la muerte, es parte de la vida", agregó. "Tenemos de dos sopas: o tomar la decisión de identificarnos con ese dolor, con ese duelo y quedarnos estancados ahí y justificar todo nuestro malestar con el hecho de decir 'perdí a no sé quién' ir 'wow; si me duele, es mi dolor y voy a honrar a esa persona siendo muy feliz'. María está segura que sus acciones tendrían muy feliz a Mariana Levy. "Algo que, de verdad, creo es que las personas que nos aman y se van, lo que menos quieren es vernos sufrir", concluyó.

