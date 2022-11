María Levy rompe el silencio sobre su sentir cuando murió su madre Mariana Levy Han pasado 17 años de la muerte de Mariana Levy y hasta ahora su primogénita, María, abre su corazón y revela cómo fue vivir este deceso siendo solo una niña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 29 de abril de 2005, falleció Mariana Levy dejando tres hijos María, Paula y Emilio. En aquel momento la primogénita tenía nueve años y tras el deceso se fue a vivir con su abuela Talina Fernández. Han pasado muchos años y ahora la joven revela cómo fue vivir aquel momento siendo tan solo una niña de nueve años. "Cuando murió mi mamá [Mariana Levy] no lloré. Me paralicé", confesó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Entonces, como que me adjudiqué también una responsabilidad que no me correspondía que era 'soy la niña de nueve años, pero voy a ser fuerte por mi abuela'". De hecho, la fotógrafa puso desahogar su dolor solamente hace unas semanas, cuando acompañó a su abuela Talina Fernández a dejar parte de las cenizas de la actriz en un bosque. "Cuando murió su mamá y se vino a vivir conmigo, María nunca pudo llorar. Y cargó con El dolor", reveló por su parte Fernández. "[En el bosque] empezó a llorar por la muerte de su mami. Y lo vino cargando todo el tiempo, se hizo una coraza que así como no permitía el dolor, tampoco permitía la alegría". "[A mi mamá] la siento muy viva a través de mí y eso es una gran honor y bendición, la verdad", comentó Levy al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). María Levy ha encontrado en su abuela a la mejor amiga, cómplice y compañera de vida. Por ello, no solo valora tenerla cerca, ahora también se ha unido a nivel profesional y juntas lanzaron el podcast Platicando con mi abuela, donde hablan abiertamente de cualquier tema. Maria Levy y Mariana Levy Maria y Mariana Levy | Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi abuela y yo siempre hemos tenido una conexión súper especial", dijo a esta última emisión. "Creo que siempre hemos sabido que somos el amor de la vida una de la otra y cuando pasé mi bache de la pubertad y maduré me di cuenta del tesoro que tenía a mi lado [con mi abuela]".

