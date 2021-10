María León revela que su abuelo la llamó "golfa" ¿por qué? Una difícil experiencia que María León vivió con su abuelo la marcó para siempre y ahora la da a conocer por primera vez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La infancia de María León estuvo plagada de bullying por su sobrepeso y problemas al caminar. Sin embargo, su amor por el arte la hizo prepararse desde muy pequeña con clases de ballet y música que la hicieron reforzar su interés para dedicarse al medio artístico. Cuando ya había logrado posicionarse como cantante tras convertirse en vocalista de Playa Limbo, su abuelo no estuvo de acuerdo con su decisión de cantar pop porque consideraba que el único género musical de respeto era el regional mexicano. Esta inconformidad llegó a niveles que pasaron de los comentarios al insulto. "Cuando [mi abuelo] me ve cantando con Playa [Limbo], que uso shortscitos y que tengo esta cosa de empoderamiento, y de pronto nos peleamos a muerte. Me dijo 'eres una golfa'", reveló León en entrevista con Yordi Rosado. "Le dije 'abuelito te amo con locura. Amo lo que estoy haciendo, me siento muy orgullosa y agradezco infinitamente que me hayas presentado la música, pero no me puedes decir eso'. Y nos peleamos". Esa discusión se convirtió en la separación definitiva entre la también compositora y su familiar porque se alejó por completo de él; incluso, "dejé de ir a casa de mis abuelos y crecí con ellos". A partir de ahí nunca más se volvieron a hablar. Cuando estaba muy grave "fui al hospital a verlo cuando ya estaba inconsciente" y jamás arreglaron las cosas. Maria Leon, look, pequenos gigantes, final, mexico Credit: Instagram/María León SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, María León "cada que tengo oportunidad" rinde tributo a su abuelo cantando regional mexicano. Pese a la tristeza que le ocasionó ese distanciamiento, también fue una gran lección en su vida. "Fue muy doloroso, pero al final son parte de esas cosas de decir, si a mi abuelo que lo amé con todo mi corazón no le permití que me hiciera sentir menos de lo que yo soy, pues a nadie", concluyó.

