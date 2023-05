María León se viraliza por su interpretación del himno nacional de México: "Me traicionaron los nervios" Tras el momento incómodo y las fuertes críticas que recibió, la cantante rompió el silencio y dio su versión de los hechos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María de León Credit: (Photo by Victor Chavez/Getty Images) María León se volvió viral en las redes sociales y fue blanco de críticas luego de cometer un error al interpretar el himno nacional de México durante la inauguración de un juego de béisbol. La cantante, quien se se encontraba frente a miles de personas en el estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México, cambió la letra de una de las estrofas y en lugar de decir "por el dedo de Dios se escribió", dijo "un soldado de Dios escribió". En el video que se ha vuelto tendencia en las redes, se aprecia el momento incómodo en que los presentes se quedan confundidos y comienzan a silbar hasta que León termina de cantar. Los usuarios en las redes la compararon con Pablo Montero y Ana Bárbara, que también en su momento se equivocaron al cantar el himno mexicano. Ante el ruido que se ha generado, León emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que expresó estar avergonzada por su error, pidió perdón a los mexicanos y admitió que estaba nerviosa cuando salió a cantar. "Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa", tuiteó la también actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe resaltar que además del trago amargo del momento, esto podría generar una multa a la exvocalista del grupo Plata Limbo, según la legislación mexicana. "A la persona o personas que al cantar el Himno Nacional alteren la letra serán sancionadas según la gravedad de la infracción y la condición del infractor, con multa económica de una a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas", reza el texto del artículo en cuestión.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image María León se viraliza por su interpretación del himno nacional de México: "Me traicionaron los nervios"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.