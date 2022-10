La cantante mexicana María León, concursante de ¡Mira Quién Baila! (Univision), habló en exclusiva con People en Español sobre su experiencia en el reality show. Bailar la ayudó a superar una crisis de salud. "El baile en mi vida ha sido una constante de sanación, de alegría, diversión y me ha confirmado que soy capaz de lograr lo que yo quiero. El baile llegó a mi vida porque yo tenía un problema ortopédico, nací con un problema en mis piernas que no me permitía caminar bien", relata la artista de 36 años. "El doctor que me estaba atendiendo le dijo a mi mamá que me llevara a tomar clases de ballet, para que mis piernas pudieran rotarse porque estaban metidas hacia adentro, cada vez que yo daba un paso me caía. Se volvió como una terapia para yo poder empezar a abrir mis piernas. Yo era candidata de una operación de rodilla".

No solo pudo evitar esta cirugía, en la danza encontró su pasión. "A los 3 años comienzo a tomar clases de ballet y al regresar a casa le dijo a su mamá: 'yo quiero ser bailarina, esto es mi vida'. Mis papás siempre me hicieron sentir que yo era capaz de lograr lo que yo quisiera siempre y cuando le echara muchas ganas", afirma. "El baile se mantuvo en mi vida porque me salvó de una operación de rodillas, y me ha salvado de muchos momentos de tristeza. Me ha regalado alegrías, me ha regalado una nueva forma de comunicarme y expresarme".

Hoy baila para ayudar a otros. "Lo más grande que me ha dado el baile es que también está al servicio de algo más grande que mi propia alma. En esta ocasión es una causa importante, bella y generosa que es poder ayudar a niños con cáncer", dice León, quien está bailando para recaudar fondos para la fundación The Resource Foundation. Esta organización, a su vez manda dinero a otra fundación que se llama México Sonríe, encargada de mandar medicamentos a niños con cáncer. "En México hay una escasez gigante y ha aumentado en un porcentaje enorme la muerte de niños con cáncer", dice la cantante. "Lo que ha sido sanador para mí, hoy puede ser sanador para niños con cáncer".

María León Credit: Cortesía de Luis de la Luz

El reality show ha enriquecido su vida. "Mi experiencia en Mira Quién Baila ha sido maravillosa, muy divertida. Aparte de que le debo todo al baile, es una catarsis, una forma de aprender y de conectar con mi público. Esa es la razón por la que yo existo", afirma. "No tengo esposo, no tengo hijos, para mí mi carrera y el baile es una motivación muy importante para vivir".

No todo ha sido color de rosa, también ha vivido momentos de tensión frente a las cámaras y detrás del telón. "Lo más estresante han sido los estilos nuevos de baile. Hay muchos estilos que yo no conozco, el foxtrot o la samba son estilos nuevos para mi y al principio cuando no me salen se genera un estrés y una frustración, pero también una de las cosas más emocionantes es tener la oportunidad de aprender, de fracasar y vivir la vulnerabilidad de ponerte en una situación complicada como es aprender algo desde cero", reconoce. "Eso me hace muy feliz".

María León Credit: Cortesía de Luis de la Luz

Los últimos meses han traído valiosas lecciones. "Después de la pandemia le estoy dando una importancia muy especial a mi familia, pasar tiempo con ellos", dice León, quien pasará la época navideña con sus padres y su hermana. "Me los voy a llevar de viaje", confiesa.

La cantante agradece todo lo vivido en el 2022. "Ha sido un año de cambios, que me ha enseñado que soy más fuerte de lo que pensaba", dice. "Soy cada vez más aventurera, más osada".

Eso se nota también en su música. "Estos últimos tres años que me dediqué a este disco que se llama Alquimia, me aventuré en el regional mexicano, en la cumbia, en probar fusiones de cumbia con urbano o regional con urbano, mezclar nuevos estilos, y de plasmar todo desde la perspectiva femenina de la situación: el amor, el desamor, el sexo, la sexualidad, la tristeza, muchos temas", cuenta la cantautora. "Soy romántica y me parece muy importante que las letras tengan mucho contenido", añade sobre su música.