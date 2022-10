Detienen a famosa actriz por pegar un puñetazo a un agente de policía La actriz española ha pasado la noche en el calabozo tras un grave enfrentamiento con las autoridades. Horas más tarde fue puesta en libertad provisional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido las horas más tensas para la actriz María León. La protagonista de la serie La casa de las flores protagonizaba, esta vez en la vida real, una historia que parecía sacada de uno de sus trabajos televisivos. Todo ocurría en la madrugada del viernes cuando un grupo de agentes paraban a un ciclista que pedaleaba con una botella de alcohol en la mano. Una situación que no hizo mucha gracia a un grupo de personas que andaba por allí y que se atrevió a increpar a los policías. En medio de ese cruce de palabras, una de las personas de ese grupo, María, empezó a decir cosas a los agentes que terminaron por meterla en el coche para pedirle su identificación. Ante tal hecho, sus amigos reaccionaron de forma no precisamente muy pacífica para sacar a su amiga de ahí y fue entonces que ella golpeó a uno de los policías. Según indica la prensa española, país de la artista de 38 años, hubo un puñetazo y patadas por parte de la sevillana a una de las autoridades. María León María León, actriz de 'La casa de la flores' | Credit: (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) Inmediatamente fue detenida y llevada a comisaría donde pasó varias horas detenida. Durante ese tiempo la ganadora de un premio Goya, sufrió un fuerte ataque de ansiedad que hizo que tuviera que ser asistida por los médicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este sábado, María ha sido puesta en libertad provisional. La hermana del famoso actor y director Paco León, se ha negado a declarar acogiéndose a su derecho de no hacerlo en el interrogatorio. Por ahora enfrenta cargos por atentar contra la autoridad y el juzgado seguirá con las diligencias necesarias para resolver el caso en los próximos días. El policía al que agredió necesitó asistencia médica.

