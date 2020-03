Madre del hijo de Matías Novoa habla de cómo es su relación con el actor e Isabella Castillo La actriz se sinceró, además, sobre cómo es la relación que existe entre su hijo y la esposa de Matías. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mantener una relación cordial con una expareja se vuelve algo necesario y de vital importancia cuando hay un hijo de por medio. Dentro del medio del espectáculo tenemos casos en los que esto no sucede y la comunicación entre ambas partes se vuelve una lucha constante, afectando principalmente al menor de edad. Pero, afortunadamente, también tenemos muchos ejemplos en los que ocurre todo lo contrario. En este último bando entrarían, por ejemplo, Gaby Espino y Jencarlos Canela, Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina o Matías Novoa y María José Magán. Aunque no siempre fue así, María José y el protagonista de la superserie de Telemundo El señor de los cielos mantienen desde hace muchos años una excelente relación de amistad por el bienestar de su hijo. “Pasé unas épocas bien duras, bien difíciles, pero ahorita nos llevamos increíble y veo las cosas de otra manera”, se sinceró Magán en una reciente entrevista con el programa de televisión De primera mano (Imagen Televisión) que presenta el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante. “Creo que esa relación fue una relación que me enseñó muchísimo, vivimos cosas muy lindas y creamos lo mejor que pudimos haber creado en nuestras vidas juntos, entonces creo que pues le agradezco muchísimo a él y ahorita nos llevamos muy bien”, declaró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN María José, quien formó parte del elenco de la superserie de Telemundo Señora Acero con el personaje de Andrea Dóriga, reconoció que también mantiene una excelente relación con la esposa del padre de su hijo, la actriz de origen cubano Isabella Castillo. “Yo me llevo muy bien con su esposa”, aseveró la intérprete de origen venezolano. “Ella adora a mi hijo, yo adoro que mi hijo la adore, me encanta. Yo les tengo mucho cariño a los dos, sobre todo a él que es papá de mi hijo”, agregó Magán. Advertisement

