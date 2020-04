La célebre y premiada periodista María Hinojosa se estrena como actriz en la película de Lin-Manuel Miranda In The Heights. Además nos reveló hoy en exclusiva la portada de su nuevo libro: Once I was you, A Memoir of Love and Hate in a Torn America. (Una vez fui tú: Mi vida entre el amor y el odio en los Estados Unidos).

En conversación telefónica con People en español, María Hinojosa nos confesó que el convertirse en actriz en la película de In The Heights fue todo un sueño hecho realidad gracias a la autora de la obra, Quiara Alegría Hudes. “Alguna vez le dije como amigas que mi sueño era ser actriz y ¡cuál fue mi sorpresa cuando un día me llegó el guión y me ofreció un papel!”.

La periodista nos contó cómo aprovechó ese momento para otorgarle una lección a sus hijos: “Nunca pierdan la esperanza, si tienen una idea, continúen trabajando como hormiguitas, porque uno nunca sabe ni cómo ni dónde puede hacerse realidad”.

Lin-Manuel Miranda compartió estas palabras de admiración hacia el trabajo de su querida amiga, conductora de NPR’s Latino USA, en cuyo libro habla de sus experiencias como inmigrante a través de los años:

“La perspectiva de María es vital y poderosa. Hace años, cuando In The Heights apenas comenzaba a despuntar en Broadway, ella se aseguró de que nuestra comunidad Latina nos apoyara. María siempre celebró nuestros triunfos, criticó a nuestros detractores y ha sido un referente para encontrar soluciones a los problemas que enfrena nuestra sociedad. Si María habla, no queda otra que escuchar y aprender de ella”.

Le pedimos a María que nos comparta un consejo para los inmigrantes de los Estados Unidos en estos tiempos de coronavirus que estamos viviendo: “En mi trabajo lo que encuentro con muchos de los inmigrantes es que dicen, yo he sobrevivido tanto que un virus no me va a tumbar. Es cierto que los inmigrantes somos mucho más fuertes que lo que cualquiera pueda imaginar, pero lo que les pido es que agarren esa fortaleza inmensa y que entiendan que este virus es de los malos y te puede tumbar”.

Y ante la pregunta de cuáles son las razones por las que a su juicio necesitamos leer su libro, ésta fue su respuesta: “Algunos amigo me han dicho, ¡qué lindo que abriste tu corazón y mostraste lo bonito y lo feo de haber llegado hasta donde llegaste!. Pero lo que me comentan después es que con este libro se sienten armados con información para tener una conversación, hasta incluso un debate, acerca de la política en torno a los inmigrantes de este país. Es un libro que te va a dar esa proteína y esos vegetales que necesitas, pero envuelto en un sabroso mole. A raíz de mis propias experiencias, mi intención es mostrar la historia de este país para tener las armas intelectuales e históricas como para cambiarlo: que nosotros seamos la generación que toma esta información y logremos cambiar este país para siempre”.

¡A nosotros ya nos convenció! ¿Y tú? ¿Te animas a leerlo?