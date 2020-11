Close

María Gabriela de Faria se siente "bendecida" en esta pandemia: estas son sus razones La actriz venezolana aún no ha podido festejar su luna de miel, pero no se queja del 2020. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz María Gabriela de Faria era un manojo de nervios durante la transmisión virtual de los premios Kid’s Choice Award México 2020 el pasado lunes. No era para menos. La venezolana destacaba en una de las categorías más halagadoras de la ceremonia, Inspiración del Año, y aunque se sentía honrada de compartir terna con Jesse y Joy, Kenia Os y Luisito y Juan Pablo Zurita, deseaba de corazón llevarse el premio a casa. “Es la nominación más linda, más importante que me han hecho en mi vida, porque a uno lo nominan como actor, como artistas y eso es muy chévere, porque obviamente siento como que es la fuente creativa, la pasión de nuestro trabajo. Pero Inspiración del Año habla de mi trabajo personal, de mis grandes pasiones”, aseguró a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom De la Faria no se llevó el premio a casa esa noche — la youtuber y cantante mexicana Kenia Os resultó ganadora — pero eso no detiene su compromiso de ser un punto de referencia y fuente de inspiración para sus seguidores. “[Quiero] comunicarle a la gente que quiera escuchar mi camino, esperando que ellos se inspiren en buscar su propio camino, sabiendo que siempre hay una manera más alineada de hacer las cosas, en términos sobretodo del medio ambiente, del planeta, de sustentabilidad, de amor hacia los animales. Yo no era esta persona cuando estaba chiquita”, confesó. “Yo crecí comiendo carne, usando plástico de un solo uso. Yo crecí haciendo una cantidad de cosas que, la verdad, nunca entraron en mi cabeza, nunca me las cuestioné hasta que crecí y me encontré con un mundo diferente… mi vida cambió al abrir mi perspectiva y dejar entrar cosas nuevas que no había explorado”, agregó. Como resignarse con gracia a la crisis mundial generada por la pandemia del coronavirus. Aunque para muchos este año ha sido uno de los más difíciles de sus vidas, para María Gabriela ha estado lleno de bendiciones. En enero se casó con su hombre ideal, el también actor Christian McGaffeny, y entrada la pandemia su calendario se llenó llamados de rodaje gracias a varias películas. “La verdad que fue una experiencia maravillosa, porque qué bendición trabajar en un momento en que el mundo está quebrando, los pequeños negocios, los emprendimientos de las personas, hay vidas que se van a ver afectadas para siempre, y poder tener la bendición de trabajar la verdad, es que no me lo creo”, reconoció. https://www.instagram.com/p/CFkeO53H-mm/ En lo personal, lo que tampoco puede creer es que ya está a escasos dos meses de cumplir su primer año de casada y aún no celebra su luna de miel. “Los dos amamos el trabajo. Lo mejor que nos puede pasar es que tengamos trabajo y estemos activos y productivos”, resaltó. “Ya vendrá un momento para irnos de luna de miel, pensamos hacerlo en diciembre. Estamos planeando cositas”.

