María Elena Salinas tiene un mensaje para ti: regístrate para votar La periodista acudirá al Festival People en Español para participar en un panel sobre la influencia de los latinos en el proceso político y la necesidad de que todos los miembros de la comunidad se hagan escuchar. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En una época de alta tensión política y con un año de elecciones a las puertas, la periodista María Elena Salinas mantiene su empeño en lograr que los latinos hagan sentir su voz en las urnas. La ahora corresponsal de la cadena CBS participará en un panel en el próximo Festival People en Español, que se celebrará el 5 y 6 de octubre en Nueva York, en el que se conversará sobre el poder del voto latino y la necesidad de que cada miembro de la comunidad con derecho al sufragio se registre para poder ejercerlo. Image zoom Slaven Vlasic/Getty Images “El empoderamiento político de la comunidad latina no es algo que se deba trabajar solo durante las elecciones. En estos momentos, la división entre ‘nosotros’ y ‘ellos’ parece ampliarse”, comentó la expresentadora del Noticiero Univision en una entrevista con el portal Hispanic Executive, en referencia al clima antihispano que se respira en ciertos sectores del país. “Podemos eliminar esa división si conseguimos que la gente se involucre”. Es por esto que en la presente edición del Festival People en Español, que tiene como lema “Juntos somos más”, se proporcionará con ayuda de la organización The Hispanic Federation la posibilidad a los asistentes de registrarse como votantes. Aunque uno sea ciudadano estadounidense, si no se ha registrado como votante, no podrá ejercer el derecho al voto el día de las elecciones. Según los estimados d ella organización Voto Latino, cerca de 15 millones de los 32 millones con derecho al voto no están registrados como votantes. También se proporcionará información acerca del Censo del 2020 y de los beneficios que significa que se escuche tu voz y se te cuente como un miembro más de la sociedad estadounidense. El recuente de habitantes que se lleva a cabo cada 10 años en el Censo es una herramienta vital para posteriormente adoptar decisiones, como la asignación de partidas de fondos federales. Te esperamos en el Festival People En Español este 5 y 6 de octubre en The Armory, en el 216 Fort Washington Ave. de Nueva York. ¡Regístrate aquí! Advertisement EDIT POST

