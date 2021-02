Close

María Elena Salinas sufre dolorosa pérdida por culpa del coronavirus La periodista compartió la triste noticia a través de un mensaje en sus redes sociales. "Perdió la batalla por complicaciones de la COVID-19". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El coronavirus sigue cobrándose víctimas. Una de las más recientes pertenece a la familia de María Elena Salinas. La conductora informó de la triste pérdida de una persona muy especial en su vida por culpa de esta terrible enfermedad. Se trata de Sandra, su sobrina, una de las miles de personas que tampoco le pudo ganar la batalla al coronavirus. "Con el corazón en la mano comparto la triste noticia del fallecimiento de mi sobrina Sandra. Sandrita perdió la batalla por complicaciones de la COVID-19. Gracias por sus oraciones y su apoyo", escribió la periodista con profundo pesar en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sandrita, como Salinas cariñosamente le llama, deja esposo, dos hijos y dos nietos tal y como la propia presentadora compartió en su sentido escrito. En él pidió oraciones por todos, pero especialmente para Frida, su prima y madre de la fallecida. "Sobre todo para mi prima Frida, mamá de Sandra, que había perdido a su otra hija hace varios años en un accidente automovilístico y a su esposo de cáncer. Que Dios les de fuerza", añadió apenada. Image zoom Credit: (Cortesía de Investigation Discovery) La prestigiosa comunicadora aprovechó este post para destacar la importancia de cuidarse y cuidar a los demás. "Quédate en casa, puede salvar vidas", pidió. "Lleva la mascarilla". Mucha fuerza y nuestras condolencias para toda la familia. Descanse En paz.

