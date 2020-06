María Elena Salinas: “Duele muchísimo ver lo racistas que somos los latinos” La comunicadora recordó algunos de los insultos que ha recibido por hablar en castellano 0 tener un acento cuando habla en inglés y lamenta "lo racistas que somos los latinos” Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La periodista María Elena Salinas reveló que ha sido víctima de racismo y discriminación, tanto por ser hispana o por no ser lo suficientemente latina y lamentó "lo racistas que somos los latinos”. Salinas, quien nació en California y que desde pequeña habla con fluidez en inglés y castellano, contó en el show digital de Univision El Break de las 7 que al principio de su carrera fue rechazada por una cadena hispana por tener un color de pelo rubio y ojos verdes. “no me dieron el trabajo porque era demasiado güerita”. Al mismo tiempo, contó, que en las cadenas de televisión anglosajonas para las que ha trabajado le han criticado su acento o que en las calles de Miami le han dicho que se regrese a su país. “Estoy hablando en inglés, pero si no les gusta el acento, me lo critican y me dicen ‘tú no deberías estar ahí’ porque no hablo inglés a pesar de que nací aquí y toda mi vida he sido bilingüe”, contó a Alejandra Espinoza, conductora del programa que se transmite por el Facebook de Univision. Al hablar del caso de George Floyd, opinó que su muerte fue “la gota que derramó el vaso” y aseguró que este es un problema sistemático que han sufrido los afroamericanos en los Estados Unidos. “A mi me duele muchísimo ver lo racista que somos los latinos, y no lo reconocemos y no lo aceptamos por nada del mundo, y en lugar de tratar de influir de alguna manera en que la gente tenga una idea más positiva o por lo menos que tenga la mente abierta para escuchar y entender”, lamentó. “Nosotros discriminamos contra las personas indígenas y morenas ¿no podemos reconocerlo? Es muy triste y frustrante”. Por eso exhortó a cambiar el discurso de odio por palabras de empatía y a respetar las movilizaciones pacíficas de las minorías.

