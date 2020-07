María Elena Salinas habla de su primer año en CBS y el especial "Pandemia: Latinos In Crisis" María Elena Salinas habló con People en Español sobre su primer año en la cadena CBS y el reportaje especial Pandemia: Latinos In Crisis que se trasmitirá por CBSN este domingo a las 9 p.m. ET. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir María Elena Salinas celebra su primer año en CBS News. "Ha sido una buena experiencia trabajar con la cadena que tiene los niveles más altos de integridad periodística. Ha sido muy interesante conocer una nueva forma de trabajar, sobre todo ver lo minucioso que es el proceso para asegurar la mayor veracidad. He podido colaborar con varios programas, CBS This Morning, CBS This Morning-Saturday, Evening News y 48Hours. Me siento bendecida", dice la galardonada periodista mexicana Para esta cadena en inglés ha hecho impactante reportajes como una investigación junto a Angel Canales y Javier Guzmán sobre el creciente problema de personas desamparadas. "Fue impactante ver cómo familias enteras se han quedado atrás y han terminado viviendo en sus autos o en moteles por perder sus empleos o porque no ganan lo suficiente para cubrir el alto costo de la vivienda. Te rompe el corazón" cuenta Salinas. También la enorgullece haber entrevistado a DREAMERS el día que la Corte Suprema salvó temporalmente a DACA. "Creo que es importante que los medios en inglés le den voz a estos jóvenes y que no sea solo una noticia política o de índole judicial", añade la ganadora del premio Emmy. Image zoom CBS News SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este domingo a las 9 p.m. CBSN presentará el reportaje especial Pandemia: Latinos In Crisis. "Es la primera vez que CBS News presenta un especial con un elenco completo de periodistas hispanos, y la gran mayoría de los que trabajaron detrás de las cámaras en la producción también son hispanos", cuenta Salinas. "Todos lo hicimos con mucha ilusión de mostrar cómo nuestra comunidad está siendo afectada de una manera desproporcionada en infecciones de COVID, muertes y pérdida de empleos. Destacamos además como son los latinos quienes están sacando adelante al país como trabajadores esenciales y cómo están viviendo la pandemia inmigrantes que están en centros de detención de ICE". A continuación, Salinas nos habla sobre cómo el Covid-19 está impactando a nuestra comunidad hispana y comenta sobre las noticias que más la han afectado en este 2020. Image zoom Cortesía de María Elena Salinas ¿Por qué están siendo más afectadas las minorías con este virus? "Además de los factores de salud, como diabetes o hipertensión, los hispanos están siendo más afectados porque están más expuestos al virus. Hay muchos que no tienen el tipo de empleos que se pueden hacer desde casa. Van a trabajar porque tienen que mantener a sus familias, y en esos trabajos muchas veces no hay manera de mantener la distancia o tomar las precauciones necesarias. Además muchos no califican para desempleo o el cheque de estímulo. La falta de acceso a tecnología afecta también la posibilidad de que sus niños puedan tomar clases virtuales. Y como si fuera poco, también está la barrera del idioma y de estatus migratorio". ¿Qué dicen los líderes políticos que has entrevistado sobre esta crisis? "Nuestro corresponsal Ed O'Keefe, de madre Guatemalteca, entrevistó al senador Marco Rubio que impulsó la ayuda para pequeños negocios. El senador recalcó que este no es un asunto de demócratas o republicanos, sino una necesidad para todos. También habló con Catalina Cruz, la primera asambleísta DREAMER de Nueva York que se ha visto obligada a convertir su oficina en centro de acopio para poder distribuir comida personalmente a los miembros de su comunidad más afectados por la crisis". ¿Cómo fue la entrevista con Dolores Huerta? ¿Qué opina ella de la pandemia y cómo está afectando a los nuestros? "Dolores Huerta fue entrevistada por nuestra corresponsal Mireya Villareal y habla, entre otras cosas, sobre la necesidad de ayudar a los nuestros, en especial a los trabajadores agrícolas que tienen que trabajar para que el país pueda comer, sin embargo no tienen acceso a la atención medica que necesitan". ¿Qué aportan Rita Moreno, Eva Longoria, Oscar de la Hoya, Becky G y Wilmer Valderrama al programa? "Estos son solo algunos de los artistas que usan su plataforma para concientizar al país sobre las necesidades de los nuestros en tiempos de crisis. Rita Moreno, Oscar de La Hoya y Becky G envían mensajes de ánimo y apoyo a nuestra comunidad. Eva Longoria y Wilmer Valderrama —junto al Chef José Andrés— hablan de cómo han ido más allá y han formado organizaciones para ayudar a los más afectados en nuestra comunidad. Son más que artistas, son filántropos". ¿Crees que la comunidad hispana se ha unido ante la amenaza del Covid-19? "Yo creo que sí. Ese sentido de familia, sentido de comunidad que es innata entre los nuestros, sobresale en momentos de más necesidad. Unos ayudando a los otros. Los hispanos como inmigrantes —o hijos de inmigrantes— sabemos lo que es enfrentar la adversidad y sabemos cómo salir adelante con valentía. Eso nos mantiene unidos". ¿Cómo has pasado tú esta cuarentena? "Yo he estado en mi casa, con mis hijas, cuidándonos y siguiendo todas las recomendaciones de los médicos. Por fortuna mis hijas son muy responsables. Al principio estábamos todas un poco asustadas, incluyendo a mi hermana que vive sola en Miami. Pero pronto nos dimos cuenta que si nos cuidamos no pasa nada". ¿Cómo ha sido esta vivencia para ti y para tus hijas? "Mis hijas ahora tienen 23 y 25 años, y hace mucho que no habíamos pasado tanto tiempo juntas. Incluso antes que se fueran a la universidad no teníamos tanto tiempo de compartir porque yo viajaba mucho, y cuando estaba en casa llegaba tarde del trabajo después que ellas habían cenado. Esta cuarentena nos dio la oportunidad de sentarnos a cenar juntas —por cierto ellas son muy buenas cocineras— y de tener conversaciones que antes no habían sido posibles porque parecía que vivíamos en mundos separados. Creo que como mucha gente, hemos aprendido a apreciar las cosas sencillas de la vida y no dar nada por hecho". El 2020 ha traído noticias muy trágicas, como los asesinatos de George Floyd y Vanessa Guillén. ¿Crees que se lograrán los cambios necesarios para que estas muertes no sean en vano? "El primer paso hacia un cambio es reconocer que hay un problema. Nos ha costado mucho reconocerlo, incluso con los golpes que nos ha dado la vida, y las evidencias de que vivimos en una sociedad desigual. Mientras no lo reconozcamos y lo aceptemos, no vamos a ver cambios. Espero que este es el principio de ese reconocimiento y esa aceptación". Cuéntanos de la importancia de votar este 2020, de lo crucial que es para los hispanos alzar su voz por medio del voto. "Desde el principio de mi carrera mi misión ha sido el empoderamiento de la comunidad hispana, a través de la educación y la participación cívica. Ahora más que nunca los hispanos tenemos que reconocer que nuestro voto es más que un privilegio y un derecho, es una responsabilidad. Somos 32 millones de hispanos elegibles para votar. Mientras sigamos quedándonos en casa, mostrando apatía, dejando que otros decidan por nosotros, no vamos a progresar. Es hora que mostremos que también somos americanos, que no permitamos que nos traten como extranjeros en nuestro propio país. Yo siempre digo que si puedes votar y no lo haces, no tienes la autoridad moral para quejarte. Y en este momento escucho a mucha gente quejándose. Pónganlo en su calendario: 3 de Noviembre. Pero antes regístrense". Sintoniza "Pandemia: Latinos In Crisis" este domingo a las 9 p.m. ET por CBSN, por internet o por el app de CBS News.

