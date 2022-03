María Elena Salinas abre una nueva etapa profesional en ABC News La periodista mexicoamericana María Elena Salinas se une como colaboradora a la cadena ABC tras su paso por CBS. Entre sus responsabilidades estará la cobertura del electorado latino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maria Elena Salinas Credit: Cortesía Tras poner fin a su etapa en la cadena CBS, la prestigiosa periodista María Elena Salinas será la nueva colaboradora de ABC, según anunció este miércoles la cadena en un comunicado de prensa. "María Elena es una periodista sólida y experimentada, cuyo talento y pasión serán una fantástica suma a nuestro equipo", aseguró la presidenta de ABC News Kim Godwin. "Su papel como colaboradora se extenderá más allá de las responsabilidades ante las cámaras y ejercerá de consultora en nuestra unidad de raza y cultura". "Esta es una nueva y emocionante etapa de mi carrera", dijo a People en Español la periodista mexicoamericana. "ABC News es el noticiero más visto en el país y cuenta con un equipo de periodistas sin igual. Mi interés, como lo ha sido durante tod ami carrera, es que se haga una cobertura de la comunidad hispana que muestre los mucho que contribuimos a este país, ya que somos parte integral de él". Según contó, en el programa en que más probablemente se la verá es el noticiero nocturno Nightline, donde entre otras cosas cubrirá el electorado latino, además de asesorar a la unidad de raza y cultura de ABC News. El salto de Salinas, de 67 años, a ABC News se produce tras su paso por la cadena CBS, donde cubrió las elecciones presidenciales del 2020 y presentó el galardonado documental "Pandemia: Latinos in Crisis" sobre el impacto de la covid-19 en la comunidad latina. Además, también ha presentado el programa The Real Story with María Elena Salinas en Discovery+ en el que explora historias de crímenes desde nuevas perspectivas y a través de nuevas pruebas. Como recordó Godwin en el comunicado, Salinas cuenta con una dilatada trayectoria profesional de cuatro décadas en las que ha recibido multitud de reconocimientos y premios, entre ellos un Emmy a su carrera en 2012, la primera latina en ser galardonada con esta distinción. Su carrera empezó en el canal local de Univision en Los Ángeles en 1981 y posteriormente fue durante tres décadas presentadora del Noticiero de la cadena hispana, en la que formó con Jorge Ramos una de los dúos profesionales más conocidos de la televisión. .

