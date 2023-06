Tras la muerte de sus dos hermanos y su madre, María del Sol está de regreso: "He llorado, he gritado... toda mi familia ya no está"

María del Sol será la mancuerna de Lucero Mijares en la obra de teatro musical en Ciudad de México "El Mago". Su participación marcará su regreso a los escenarios tras haber sufrido la muerte de su madre Josefina Echánove y sus hermanos, Peggy y Alonso. "He llorado, he gritado, me he quejado, he hecho de todo, pero Dios…", dijo la cantante a Mezcal TV.

"Fue muy difícil, muy difícil y sí me encanta eso de 'el show must go on', pero hay momentos en que dices '¡ay no! ¡que no siga!'; porque fue mi mamá, fue mi hermana, fue mi hermano, toda mi familia, en un año y cacho, ya no está".

Sin embargo, su hermana la dejó un gran regalo. "Me quedé con el hijo de mi hermana", contó. "Mi hermana falleció y me regaló a su hijo Damián; es un niño especial, tiene 45 de edad y 4 mentales. Soy responsable de él, eso también me mantiene de alguna manera activa".

¿Cómo fue que logró salir de la situación tan triste? "Cuando pasan estos eventos es para volverte loca, de verdad. Obviamente, mi salud sí se vio afectada porque es un choque emocional y físico, pero sí me sorprendo de poder estar aquí, de poder estar con ánimo, con fuerza", dijo la artista, que reconoció que tiene unos kilos de más.