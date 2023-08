La Lista VIP: María Conchita Alonso presenta Sin…vergüenza, My Big Fat Greek Wedding 3 y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Estreno de My Big Fat Greek Wedding 3 Las comedias románticas tienen un lugar especial en el corazón de todos, especialmente la icónica franquicia de My Big Fat Greek Wedding, la cual regresa a la pantalla grande con un tercera entrega el 8 de septiembre. En esta entrega, la familia Portokalos se van a Grecia para una reunión familiar en un viaje conmovedor, lleno de amor, diversión y lo inesperado! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN María Conchita Alonso presenta Sin…vergüenza daniel rene maria conchita alonso Credit: Cortesía María Conchita Alonso anunció las próximas fechas de su sensacional espectáculo, Sin…vergüenza, un espectáculo que tiene el formato de una sesión de preguntas y respuestas. Protagonizado por las historias de vida tanto de María Conchita Alonso como de Daniel René, este show promete brindar una mirada íntima a sus experiencias, tanto personales como profesionales. Para boletos visita mariaconchitaalonsob.com El Buki World Tour 2023 marco antonio solis gira Credit: Eduardo Cardoza ¡Aún tienes tiempo de conseguir boletos para ir a ver a Marco Antonio Solis en vivo y en directo! El Buki World Tour 2023 promete ser un viaje musical sin igual, cautivando al público con su extraordinario talento como cantautor e influencia atemporal. Con próximos conciertos programados en importantes ciudades como San Diego, Las Vegas, Chicago y más, los fans pueden esperar una experiencia verdaderamente notable llena de actuaciones excepcionales y momentos inolvidables. Para más información, visita marcoantoniosolis.com Segunda temporada de La rueda del tiempo I Am Groot, el travieso retoño regresa para desatar su ingenio en una segunda temporada. Esta vez, Baby Groot se aventura a explorar el universo y más allá a bordo de las naves espaciales de los guardianes, enfrentándose cara a cara, ¡o nariz a nariz!, con nuevas y coloridas criaturas y entornos. Vin Diesel retoma su papel como la voz de Groot en estos cinco nuevos cortometrajes. La serie de Marvel Studios estrena el 6 de septiembre.

