María Conchita Alonso revela que tuvo un romance con Erik Rubín Los 14 años de diferencias entre María Conchita Alonso y Erik Rubín, no fueron impedimento para que tuvieran una relación sentimental. Según reveló la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De un tiempo a la fecha, Erik Rubín ha recordado romances que tuvo en el pasado con algunas famosas como Salma Hayek, Thalía, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán; las dos últimas, incluso, protagonizaron una rivalidad pública por su causa. Ahora, María Conchita Alonso fue quien reveló que tuvo una relación sentimental con el exTimbiriche, quien es 14 años menor que ella; lo cual, tampoco fue impedimento para que lograran llevarse bien. "Compartimos más. Era cuando estaba haciendo mi programa Picante y yo vivía aquí [en la Ciudad de México]", reveló Alonso a los medios de comunicación. "Es un tipo muy tierno, muy talentoso, muy honesto". Si bien, lograron empatía y fue más allá de un simple romance pasajero, la intérprete de "Una noche de copas" dejó claro que "Erik fue alguien qué pasó por mi vida y ya", debido a que nunca se enamoró de él. Sin embargo, no niega que la pasó bien con esa experiencia. "Me gustó mucho, enamorarme no. Para enamorarse uno tiene que conocer bien a la persona, tiene que salir mucho tiempo con la persona, que compartir momentos. Para mí eso es enamorarse", enfatizó. María Conchita Alonso y Erik Rubín Credit: María Conchita Alonso Instagram/ Erik Rubín Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN María Conchita Alonso asegura que Erik Rubín cumplió su sueño de tener una familia; lo cual, considera que es un importante logro en el medio artístico, ya que el cantante tiene un matrimonio de dos décadas al lado de Andrea Legarreta, con quien procreó dos hijas, Mía y Nina. "Es un hombre que encontró lo que quería que era una estabilidad, que existen muy pocas sobre todo en nuestro ambiente", concluyó.

