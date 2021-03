María Conchita Alonso provoca fuerte revuelo: "¿La vacuna? ¡Ni loca soy un conejillo de Indias!" La actriz, que ha mostrado su apoyo públicamente a Paty Navidad, reaccionó de forma tajante al ser preguntada por el tratamiento para vencer al virus. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nunca ha escondido su opinión sobre el coronavirus o cualquier otro tema de interés. Maria Conchita Alonso respeta, pero no comparte la información generalizada que se tiene sobre la pandemia. Por el contrario, ella se posiciona más cercana a la postura de Paty Navidad, compañera a la que alaba por su "par de ovarios" y su valentía a la hora de expresar lo que piensa y siente sobre el momento actual. "La respeto, la admiro, todo lo que dice es verdad, aunque la tilden de loca, ella está muy en lo correcto en absolutamente todo lo que dice", expresó la respetada actriz venezolana a las cámaras de El gordo y la flaca. Cuando fue preguntada por la posibilidad de ponerse la vacuna, su reacción y sus gestos dejaron claro su rechazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿La vacuna? ¡Ni loca soy un conejillo de Indias!", expresó de forma tajante y sin ningún tipo de duda al respecto. La también cantante informó hace meses en sus redes haberse contagiado del coronavirus. Lo hizo a través de un video en el que compartió su sentir y su opinión sobre cómo se está abordando esta pandemia. "El virus existe, yo nunca lo he negado, pero hay muchísimas otras enfermedades que matan muchísimo más que este virus. Los infartos es una de las primeras causas de muerte en el mundo", explicaba. Y añadió. "Quiero quitarles miedo, quiero que vivan, quiero que rían, quiero que sean felices aunque estemos viviendo este enorme caos que han creado en contra nuestra... A todo el que le dé no se lo va a llevar." A pesar del revuelo, María Conchita no se quedó callada y, una vez más, expresó su postura de forma rotunda, le pese a quien le pese.

Share options

Close Login

View image María Conchita Alonso provoca fuerte revuelo: "¿La vacuna? ¡Ni loca soy un conejillo de Indias!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.