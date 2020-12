Close

María Conchita Alonso provoca revuelo al confirmar que tiene COVID-19: "tenía ganas de que me diese" La actriz venezolana compartió un video en sus redes en el que informaba sobre su contagio y lo bien que se encontraba. "No tengas miedo". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las actrices que más y mejor representa la cultura latina en Estados Unidos, una pionera en toda regla. María Conchita Alonso, conocida por su arte y también por decir las cosas como las siente, ha compartido un mensaje donde confirma que tiene el coronavirus. Lejos de hacer de ello una tragedia, ha querido transmitir mucha positividad y restarle drama a la situación. Un video sincero donde no tiene pelos en la lengua y advierte de los engaños que, en su opinión, se están transmitiendo a los ciudadanos sobre esta enfermedad. "Son tantas las mentiras que dicen, es tanto el pánico que han querido crear en el mundo entero de que si te da el virus, mueres. Es mentira", dijo abiertamente a sus seguidores de Instagram. Unas declaraciones, para un sector acertadas, pero para otro demasiado controversiales teniendo en cuenta las miles de vidas que se han quedado en el camino por culpa de esta pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El virus existe, yo nunca lo he negado, pero hay muchísimas otras enfermedades que matan muchísimo más que este virus. Los infartos es una de las primeras causas de muerte en el mundo", añadió. Con este video quería demostrar que, a pesar de estar contagiada, está bien y positiva, y no en la cama muriéndose. "Quiero quitarles miedo, quiero que vivan, quiero que rían, quiero que sean felices aunque estemos viviendo este enorme caos que han creado en contra nuestra", concluyó la venezolana de 63 años. "A todo el que le dé no se lo va a llevar".

María Conchita Alonso provoca revuelo al confirmar que tiene COVID-19: "tenía ganas de que me diese"

