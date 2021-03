María Conchita Alonso se une a Paty Navidad para dar mensaje antivacuna Pese a sus creencias, María Conchita Alonso y Patricia Navidad aseguran ser respetuosas con la postura de las otras personas sobre la pandemia y la aplicación de la vacuna. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 Paty Navidad ha mostrado una actitud de rechazo hacia el virus y las medidas sanitarias. Ahora, muestra la misma postura con la vacuna. Además, ha asegurado que esto es una conspiración de un grupo que busca imponer un nuevo orden mundial. María Conchita Alonso se une a la actriz para pronunciarse en contra de ese proceso de inmunización y aseguran que todo se trata de una "plandemia". "Se están poniendo la vacuna, pero tienen que seguir con el cubrebocas, con todas la reglas de la sana distancia", advirtió Paty Navidad en un video que realizó con Alonso y que ambas dieron a conocer en sus respectivas cuentas de Instagram.. "No creo en la vacuna, si tú te la pones ya no te vas a contagiar", agregó Alonso. "Tengo muchos amigos que se han vacunados, que hagan ellos lo que les da la gana con su cuerpo. Yo hago lo que quiero con mi cuerpo". Paty Navidad y María Conchita Alonso Image zoom Credit: Paty Navidad Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante dio su respaldo a Paty Navidad. "Creo todo lo que ella [Paty Navidad] dice. "No lo creo porque lo dice", advirtió. "A mí me dijeron Paty piensa como tú, hace no sé, dos o tres meses. Yo '¡cómo! ¡No lo puedo creer!' Y me metí [a sus redes sociales] y dije 'que razón tiene, qué cuerda está'", mencionó. "Ella dice 'no me crean, investiguen'. No escuchen las noticias, investiguen una vez, porque a mejor lo primero que van a investigar dice lo que quieren que creamos, pero sigue buscando, y sigue buscando, y sigue buscando, y encontrarás la verdad". "Hay mucha gente que sabe y tiene toda esta información pero no se atreven a decirlo", Paty Navidad Por su parte, la intérprete de Cecilia de Aguirre en la teleserie Por amar sin ley, advirtió que no es la única que conoce los mismos datos. "Hay mucha gente que sabe y tiene toda esta información pero no se atreven a decirlo. María Conchita Alonso es una mujer que investiga, que lee, que piensa, que sabe toda esta información", dijo Navidad. "Sabe lo que yo sé porque ambas investigamos". Maria Conchita Alonso y Patricia Navidad advirtieron que lo más importante es el respeto. "Yo no creo que las mascarillas, pero hay que respetar. Lo más importante en en la vida es el respeto, entonces yo lo exijo", enfatizó Alonso. "El respeto tiene que ser de allá para acá y de aquí para allá", mencionó Navidad. "Para llevarnos bien y tener una buena comunicación no es necesario que tengamos las mismas ideas o los mismos pensamientos, pero sí el mismo respeto".

