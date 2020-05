María Conchita Alonso está lista para llegar al altar La actriz y cantante venezolana confiesa el gran significado del amor en su vida y no descarta la posibilidad de volver a enamorarse. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir María Conchita Alonso no ha sufrido por tener que estar encerrad en casa por culpa de la pandemia. La actriz y cantante venezolana asegura que estar en su hogar en Los Ángeles es algo que disfruta y atesora, pero sí hay algo que extraña sobremanera y que está deseosa de volver a hacer. “Será que yo salí tanto que yo ya no [quiero salir]. Soy muy hogareña, entonces eso para mi no ha sido duro”, comentó a People en Español. “Lo que sí ha sido fuerte y quisiera [hacer] ya, abrazar a mis amigos, un abrazo, un beso. Eso es lo que yo más extraño de todo. Las cosas empezaron a cambiar, ya es otro mundo. Tuvimos la suerte de haber disfrutado el mundo anterior a este [sin restricciones sociales]”. En esta nueva era, como le llama a la vida con el COVID-19, Alonso se ha rendido a la tecnología, y gracias a ella ha podido regresar a una de sus pasiones: la música. Image zoom Instagram: Maria Conchita Alonso La cantante aprovechó para estrenar Lléname de ti, un nuevo sencillo romántico que le escribió en el 2011 a un exnovio español, pero que hoy dedica a su amada perrita Tequila, ya fallecida. “Ella era mi hija. [Su muerte] fue bien fuerte. Ahora esa canción cuando la escucho pienso en ella y no en él”, confesó entre risas. Definitivamente el amor cambió de lugar. ¿Qué opina María Conchita del amor? “Lo único que puede salvar al mundo es el amor, es la luz”, dijo. “Yo estoy concentrándome ahora, como no tengo pareja, en brindar mi amor, en este caso por medio de mi canción. Para que exista un mundo mejor tiene que haber más amor, tenemos que unirnos para que exista más amor. El amor es bello, fuerte, duro, pero el amor es felicidad. El amor es tantas cosas que aunque te traiga momentos tristes, momentos de ansiedad, vale la pena pasar por él”. Image zoom @alvaronates SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por lo que sigue esperando a su príncipe azul y no descarta la posibilidad de encontrar su compañero de vida con quien pueda llegar al altar. “Quiero ese amor, esa pasión, alguien que esté ahí para mí y yo para él, que me dé mi espacio, mi lugar, que me trate como su reina”, expresó. “Yo nunca me he casado, ¿por qué no me voy a casar cuando tenga 70 años, por qué no? El amor no tiene edad”.

