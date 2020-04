¡Desnuda en su bañera! Así se muestra María Conchita Alonso en su cuarentena “Desde mi bañera a la tuya. Quédate en casa y disfruta la cuarentena”, fue el mensaje que compartió la actriz y cantante de 62 años. ¡Mira el candente video aquí! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz y cantante María Conchita Alonso causó furor en las redes sociales al compartir un video en el baño como Dios la trajo al mundo. La intérprete de 62 años compartió en su cuenta de Instagram un clip en el que muestra cómo pasa la cuarentena: relajada en la intimidad de su hogar y tomando un baño en su tina a la luz de las velas. “Desde mi bañera a la tuya. Quédate en casa y disfruta la cuarentena...”, fue el mensaje con el que la artista venezolana acompañó las imágenes en la que se le escucha entonando su éxito musical “Imagíname” de principios de los años noventa. El provocativo video de poco más de 4 minutos es una nueva versión del clásico y fue dirigido por su mejor amigo, el cantante Enrique Divine. Ya suma más de 26,000 reproducciones y cientos de comentarios “Está muy divino y original tu video. Me encantó. Muy sexy”, dijo uno de los usuarios de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz ha estado bastante activa en las redes sociales, en las que comparte donde actualizaciones de cómo está pasando su cuarentena en casa y vídeos de sus conciertos a lo largo de su carrera artística. Divine y Conchita Alonso revelaron que decidieron pasar la cuarentena juntos para darse compañía. Advertisement

