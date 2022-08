María Conchita Alonso carga contra el reguetón y su influencia en los jóvenes; "Ahí es donde está el demonio metido" "Esas letras espantosas deberían dar vergüenza", afirma la cantante cubana durante un acto público en Ciudad de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Conchita Alonso se ha sumado al coro de celebridades que no tienen empacho alguno en criticar al género musical del reguetón por sus letras. En su caso, la cantante y actriz cubana asegura que la lírica tiene al mismísimo "demonio" dentro y que su vulgaridad es una mala influencia para los jóvenes. "Ahí está el demonio metido, (los niños) tienen que disfrutar su infancia, no ser tratados como tantos que hay en el mundo porque les quieren quitar su niñez", exclamó la artista al diario puertorriqueño Primera Hora en ocasión de su participación en un acto público en Ciudad de México. "Cuando escucho eso me da mucha pena, esas letras espantosas deberían dar vergüenza", prosiguió. "Hay una lucha entre el bien y el mal, luego ver a los niñitos moviéndose y hacer lo que hacemos nosotros los grandes, yo no estoy de acuerdo con este tipo de música". María Conchita Alonso Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos viviendo en una etapa de guerra espiritual en la que está peleando el mal contra el bien, la oscuridad contra la luz y muchos artistas están en ese jueguito", finalizó la intérprete de "Acariciame", "Noche de copas", "Hazme sentir", y "La loca", temas que en su tiempo fueron grandes éxitos y que tocaban tópicos como el arrebato y los placeres sensuales del amor. "Me quiero concentrar en la luz porque es lo que trae paz, unión, salud, amor y muy pocos artistas están recibiendo eso", afirma.

