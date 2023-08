María Conchita Alonso contará la verdad de su vida Con 53 años de carrera ininterrumpida, María Conchita Alonso prepara una forma muy especial de contar su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 53 años de trayectoria profesional, María Conchita Alonso no solo ha logrado éxito en la música, también como actriz. De hecho, fue de las actrices latinas que poco a poco logró posicionarse en Hollywood. Ahora, la cantante presentará su show Sinvergüenza tour. "Es el comienzo de una etapa en mi vida. Tengo que ser sincera, como siempre lo soy, pero estoy un poquito con ansiedad porque, de verdad, es una etapa nueva. Es el comienzo de un gran momento en mi vida que está a punto de explotar, estallar", mencionó a People en Español VIP. "Es algo, en realidad, que nunca he hecho en mi vida, pero lo hago todos los días y voy a explicar por qué. Sinvergüenza es un show, en el teatro, como un cabaret. Va a haber música, obviamente, mis canciones", continuó. "Vamos a tener una pantalla gigantesca detrás, donde mostraré fotografías y videos de toda mi vida, de mi carrera, mi niñez. Voy a hablar de mí; de lo que me ha pasado durante todos estos años de mi vida. Algunas cosas la gente no podrá creerlas, porque la gente cree que sabe todo de mí y, en realidad, resulta que no". La también actriz explicó que este espectáculo se presentará "en inglés, en español y bilingüe" y comenzada la gira por Estados Unidos a partir de marzo de 2024. Aunque también recorrerá otros países porque quiere que sea un "show internacional" que, incluso, llegue a países como Japón. La intérprete de "Acaríciame" reveló que en este espectáculo contará sus experiencias a nivel personal y profesional. "Estoy segura que va a ser un éxito total porque la producción es maravillosa y yo también", comentó. "Quiero ser yo quien cuente mi verdad", María Conchita Alonso María Conchita Alonso Credit: Paul Archuleta/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Decidí hacerlo, realmente, porque cuando uno se va de este mundo, empiezan a hacer bioseries, películas de tu vida e inventan tanto o exageran tanto. Quiero que no puedan inventar sobre mí, porque ya estando viva lo hacen", agregó. "Quiero ser yo quien cuente mi verdad, la verdad, mi realidad de quien soy, lo que he vivido, de los errores y pecados que he cometido. No he sido nunca santa y tampoco he querido jugar ese papel". María Conchita Alonso continúa realizando los preparativos para Sinvergüenza tour. "Sé que he sido y soy, aún más, hoy en día, una nueva buena persona".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image María Conchita Alonso contará la verdad de su vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.