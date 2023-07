Actriz de Alegrijes y rebujos está de luto tras sufrir importante pérdida María Chacón dio a conocer que está atravesando por un proceso de duelo tras la pérdida de una de las personas más importantes en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Chacón y padre Con dos imágenes, María Chacón dio a conocer la muerte de su padre César Chacón. En una, en blanco y negro, se ve a la actriz, en la época actual, sentada junto a su padre en lo que parece ser una amena conversación. En la otra, a color, la famosa está abrazada de su progenitor cuando era solo una niña. "Te voy a extrañar siempre papi. Te amo", escribió María para acompañar la segunda imagen que dio a conocer en una de sus historias de Instagram. Si bien, la intérprete de Sofía Chofis Domínguez en la telenovela Alegrijes y rebujos, hasta el momento, no ha dado mayores datos sobre la razón del deceso del diseñador gráfico. Este domingo 30 de julio de 2023 puso otra publicación donde se ve una fotografía de su padre con muchas flores a su alrededor, lo que podría sugerir que la instantánea forma parte de los servicios funerarios. María Chacón Credit: JB Lacroix/ WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace solo unos días, el 13 de julio, la famosa estaba festejando su cumpleaños y después de fue a pasar unas vacaciones a Positano, Italia. María Chacón y padre César Chacón había ganado prestigio en el mundo vinícola, tras convertirse en el diseñador de etiquetas para distintas marcas dentro de esta industria. Su primera etiqueta la realizó para una botella de la casa Motor badan, de la cosecha de 1987. A partir de entonces, creó poco más 200 etiquetas. María Chacón "Generalmente se habla mucho en términos de vino de perfiles, aromas, pero realmente se habla poco del diseño de etiquetas, y al final la etiqueta es el rostro del vino. Debe describir el carácter de sus uvas, de su suelo, de su contexto", mencionó en alguna ocasión sobre su trabajo. Ahora, María Chacón está llevando el duelo ante la muerte de su padre.

