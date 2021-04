¡María Celeste sufre dura pérdida y sus amigos se vuelcan en apoyarla en estos difíciles momentos! Gloria Estefan, Olga Tañón y muchos más, expresaron su pésame y le acompañaron en su dolor. ¡Mucha fuerza! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La famosa periodista María Celeste Arrarás compartió una triste noticia hoy domingo día 25 de abril: acaba de perder a un querido miembro de su familia y, después de anunciarlo, las redes de volcaron en arroparla. Su perrita Luna murió y la conductora compartió su tristeza tanto en su muro como en sus historias de Instagram. Fue ahí donde muchas celebridades quisieron enviarle su pésame: "Ay, amiga, lo siento mucho porque sé el dolor que estás sintiendo", dijo Gloria Estefan. "Pero el dolor de la pérdida no se compara con el amor que nos brindan durante sus vidas", explicó, brindándole consuelo. Olga Tañón también le acompañó en su dolor: "Ay Dios, cómo se sufren esos amigos cuando se van… ¡Lo siento Mary!", expresó. Carolina Sandoval, Azucena Cierco y Jorge Bernal fueron otras celebridades que también quisieron mandar su apoyo a la famosa periodista. "Descansa en paz, Luna querida. ¡Trajiste mucha luz y alegría a nuestra casa por tantos años!", fue la despedida de María Celeste a su perrita, la cual fue adoptada. "Siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, LUNA", escribió cariñosa sobre este lindo retrato de la periodista con su mascota fallecida. María Celeste Arrarás perrita Luna Credit: IG María Celeste Arrarás SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un golpe triste después de los bellos momentos que acaba de vivir, cuando fue a Despierta América como invitada especial, donde fue homenajeada por su exitosa carrera. Maria Celeste Arraras Credit: Cortesía de María Celeste Arrarás SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue una experiencia que me revolvió emociones muy lindas", confesó a People en Español. "Cuando llegué y me dieron una ovación los productores, presentadores y miembros del equipo técnico eso me llegó bien profundo. Muchos de ellos comenzaron sus carreras conmigo desde abajo y hoy son los que toman decisiones y corren la cadena. Yo recuerdo que me hablaban de sus novios y novias, entre comerciales, y hoy en día son padres de familia con hijos y todo", recordó. ¡Mucha fuerza!

Share options

Close Login

View image ¡María Celeste sufre dura pérdida y sus amigos se vuelcan en apoyarla en estos difíciles momentos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.