¡María Celeste muestra el interior de su hogar estilo colonial y su decoración navideña! Primero enseñó su espectacular jardín y ahora ha abierto las puertas de su casa en el día de Acción de Gracias para compartir ese calor de hogar con sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, en plena lluvia, María Celeste Arrarás mostró su jardín encantado en su casa de Miami. Un auténtico paraíso natural lleno de árboles y plantas en todos sus verdes y el mejor refugio de la periodista. Ahora, con motivo del día de Acción de Gracias, quiso compartir este momento tan especial con sus casi dos millones de seguidores a los que agradeció su cariño y enseñó su mesa al más puro estilo puertorriqueño. Y entre plato y plato, dejó ver la elegante decoración navideña que ya habita en su casa, incluido el árbol y esos toques de color dorado tan propios de esta estación. María Celestes Arrarás María Celestes Arrarás | Credit: IG/María Celestes Arrarás "Un Thanksgiving estilo boricua bien casual pero con mucho amor y, sobre todo, lleno de agradecimiento", escribió en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ese mismo día tenía doble celebración ya que su hijo Julián cumplía 25 años, lo que hizo esta fiesta de la vida aún más especial. "Hoy doy gracias por mi hijo Julián que cumple 25 años en este Día de Acción de Gracias. Es, sin lugar a dudas, la persona más bondadosa que conozco, un ser humano extraordinario en todo el sentido de la expresión. ¡Somos afortunados de tenerte en nuestras vidas querido Juli!", le expresó. Sus fans quedaron encantados por este paseo que la comunicadora ganadora de tres premios Emy les dio por su hogar, dulce hogar. Un espacio con toques coloniales donde la madera, el arte y la calidez son los tres grandes protagonistas de la que ha sido su casa por tantos años. Un espacio cargado de amor y buena energía donde ha criado a sus hijos, a sus amorosos animales y en el que ha vivido sus momentos personales y profesionales más significativos.

