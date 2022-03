Exclusiva: María Celeste cuenta toda la verdad sobre el conflicto bélico en Ucrania Con el fin de dar a conocer lo que ocurre en Ucrania, María Celeste Arrarás presenta una importante investigación al respecto y ahora cuenta su experiencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El regreso a la televisión de María Celeste Arrarás, en CNN, le ha permitido adentrarse a fondo en nuevos temas de orden internacional; así, ha podido realizar una extensa investigación sobre la situación que se vive en Ucrania tras el conflicto bélico con Rusia en su programa Docufilms con María Celeste Arrarás. La periodista habla sobre este y otros temas para People en Español. Recientemente realizaste una investigación sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ¿qué podrías destacar de esta situación? Es una tragedia con"T" mayúscula. En una guerra todos pierden. Más allá de los bombardeos hay personas muriendo por tantas otras razones. No hay electricidad y no pueden someterse a diálisis, o no pueden recibir su tratamiento para el cáncer, o no pueden operarse de emergencia u obtener el oxígeno para respirar. Pienso en los niños en los orfelinatos, en los ancianos desamparados, en los enfermos mentales, en los animales abandonados… es tanto el dolor. A mi me cuesta continuar con la vida normal sabiendo que hay tanto sufrimiento. ¿Cómo ha sido tu experiencia al trabajar para la cadena CNN en DocuFilms con María Celeste Arrarás? Ha sido una experiencia maravillosa trabajar con una franquicia tan prestigiosa como lo es CNN. No saben cuánto cuidan cada detalle de todo lo que se dice; para que todo sea fidedigno y veraz, como debe ser. Ha sido volver a mis raíces del periodismo de investigación y eso me complace mucho. Maria Celeste Arraras Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál será el próximo tema a tratar? Creo que por ahora no debemos quitarle dedo del renglón a lo de Ucrania porque el que calla otorga y ante semejante abuso es inconcebible mantenernos en silencio como si nada. Así que en Docufilms con María Celeste Arrarás vamos seguir denunciando e informado como debe ser. La labor del periodista es fiscalizar, denunciar e informar. Además de estar en CNN, ¿qué otros proyectos tienes en el tintero? ¿Dónde podremos verte en el Segundo trimestre del año? Además de mi trabajo con CNN estoy escribiendo una columna de opinión semanal que se llama "Así lo Veo"; Reflexiones de María Celeste. La escribo para el nuevo proyecto de Facebook que se llama Bulletin y si te suscribes gratis entrando a este enlace https://asiloveo.bulletin.com/subscribe [Mi columna] la recibes directo a tu correo electrónico semanalmente. En el proyecto participan escritores de todo el mundo y con mucho orgullo te confieso que la mía es la más popular, lo que dice mucho sobre el poder del público hispano. Eso le está abriendo la puerta a otros latinos en esta plataforma y me da un gusto inmenso. ¿Sigues siendo la manager de tu hijo? ¿Cómo va su carrera musical? Mi hijo Adrián Vadim sigue con su música, esta por estrenar su tercer sencillo que se llama "Sunshine, Blue Eyes", pero desde ya está en todas las plataformas digitales de música. Sigo asesorándolo con su carrera musical, pero también está estudiando su último año de universidad y esa es su prioridad en este momento. Docufilms con María Celeste Arrarás se transmite todos los domingos en la noche por la señal de CNN.

