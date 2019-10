María Celeste sobre el caso de José José: “José Joel y Marysol tenían resentimiento y [la] falta de detalles por parte de Sarita no ayudaban”

SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

María Celeste Arrarás fue la segunda persona que entrevistó a Sarita Sosa, la hija menor de José José, después de la muerte del cantante el sábado pasado y se evidenciaran las tensiones en el seno de la familia del fallecido. La entrevista causó revuelo y algunos periodistas acusaron a Arrarás de tomar partido a favor de Sara. ¿Qué opina la periodista sobre esto?

¿Cuál es tu postura en cuanto a todo lo acontecido con José José?

Que cuando hay dos versiones de una misma historia y uno no sabe a quién creerle hay, que guiarse por la lógica. Cuando Telemundo ha logrado obtener los derechos de la Copa Mundial, es bien sabido que se ha pagado por esos derechos y eso no tiene nada malo. Si se hubiese pagado por la entrevista con la hija menor de José José lo hubiésemos dicho, pero no fue el caso, porque yo trabajo para la división de noticias de la cadena y nosotros tenemos un código de ética periodística que nos impide pagar por entrevistas. Está prohibido. Es para proteger la integridad de lo que dice el entrevistado. Si le pagas a una persona por una entrevista, esa persona puede exagerar o inventar información para que sientas que valió la pena pagarle. Es por eso que no pagamos. Lo más importante, fui la segunda persona en entrevistar a Sarita Sosa. Si hubiese sido el caso que íbamos a pagar, ¿quién paga por una exclusiva que no es exclusiva?

¿Qué le dirías a tus detractores y a los que opinan que has tomado partido?

A nosotros los periodistas nos toca entrevistar desde dictadores hasta el Papa y no escogemos quién hace la noticia. Cuando un famoso muere, todos los periodistas buscamos reacción inmediata de los allegados y, en este caso, su hija menor era quien podía dar respuestas sobre cómo murió y en qué circunstancias. Me tocó entrevistarla unas horas después de la muerte de su papá y por supuesto que no la iba a poner[la] contra un paredón. Una es periodista y también ser humano.

Ahora que los hermanos llegaron a un acuerdo, ¿cómo ves la situación?

De la misma forma que buscamos esa entrevista, a la par, intentamos conseguir una con los hermanos mayores desde el primer día. No se dio de manera inmediata porque los pobres andaban desesperados recorriendo las calles de Miami en busca de los restos de su padre y no tenían cabeza para sentarse en un estudio de televisión. Pero les agradezco que tan pronto tuvieron oportunidad, también me concedieron una entrevista.

¿Crees que con la muerte de José José, sus hijos en verdad se reencuentren y dejen el pasado atrás después de todos los dimes y diretes?

Me alegra que los hermanos llegaran a un acuerdo. Creo que ninguno quería bronca, pero había mucha desconfianza de parte y parte. Y como José Joel y Marysol tenían resentimiento, como es natural, por no haber tenido acceso al padre en sus últimos meses de vida, eso hacía difícil la comunicación. Y luego los silencios y falta de detalles por parte de Sarita no ayudaban. Creo que pueden dejar el pasado atrás, si no dejan de comunicarse, porque cuando hay silencio vuelve a surgir la desconfianza.

