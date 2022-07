María Celeste Arrarás vive desagradable experiencia en Grecia: "Es una salvajada" En medio de unas vacaciones por el Mediterráneo en Europa, la conductora puertorriqueña fue testigo de algo muy doloroso que denunció públicamente junto a otros hechos similares que siguen produciéndose en el mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de un año de mucho trabajo y proyectos en su apretada agenda, llegó la hora de tomarse un respiro y partir de vacaciones con los suyos. La periodista María Celeste Arrarás viajó a Europa donde está pasando unos días de lo más agradables. Siempre en contacto con su público, la conductora ha ido mostrando algunos de los momentos más especiales durante este viaje que incluye el Mediterráneo. Sin embargo, no todo ha sido perfecto y así mismo lo ha hecho saber a través de sus redes sociales y, más concretamente, su última columna Así lo veo... Reflexiones de María Celeste. En ella daba a conocer el horror del que había sido testigo en Grecia. "¡Una Vida De Sufrimiento No Justifica Un Gustazo Momentáneo!", escribió en su más reciente artículo, añadiendo que lo vivido "es una salvajada"´. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: IG/María Celeste Arrarás El escrito de María Celeste contiene imágenes y datos que pueden herir la sensibilidad del lector y así mismo lo avisa, pero igualmente es una información real y hechos probados que se producen cada día en diferentes rincones del mundo y de forma repetida. "Esta columna tiene imágenes gráficas de maltrato animal pero creo que sólo podemos luchar contra las injusticias mostrando la crueldad de la que es capaz el ser humano. ¡Si no, perpetuamos el abuso!", adelantó la comunicadora puertorriqueña. El hecho ocurría en una taberna griega ante los ojos de los allí presentes. "Comiendo en una típica taberna en Grecia con vista al mar fui testigo de un abuso que me quitó el apetito. En el muelle, a unos pasos del local, había un jovencito estrellando a un pulpo vivo contra las rocas una y otra vez. Lo había sacado del agua hacia unos minutos y su abuela, quien estaba a solo unos pies de distancia, sonreía", empieza su relato. María Celeste Arrarás Credit: IG/María Celeste Arrarás SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que pasó después y su respuesta, lo describe en este artículo que, además de este suceso, aborda otras situaciones escalofriantes que sufren otras especies en diferentes partes del mundo. María Celeste no se quedó callada y cuenta cuál fue su reacción inmediata ante este hecho. Amante de la vida y de todos sus seres, tiene claro que puede irse a la cama a dormir cada día con la conciencia tranquila. "Duermo en paz porque sé que no soy cómplice del abuso."

