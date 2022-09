¡La amistad se mantiene intacta! María Celeste Arrarás de viaje con excompañero de Al rojo vivo Como aseguró en su día en una entrevista, la respetada periodista puertorriqueña "me quedé amiga de todos los que están allí". Y su reciente viaje a Europa así lo prueba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás en 2019 | Credit: Mezcalent María Celeste Arrarás concluyó hace dos años su etapa en Telemundo tras casi dos décadas al frente de la conducción de Al rojo vivo, programa que ahora presentan Jessica Carrillo y Lourdes Stephen. Aunque hoy escribe un nuevo capítulo en su carrera fuera de la cadena hispana, la periodista puertorriqueña nunca ha dejado de estar en comunicación con sus excompañeros. "Lo que pasa es que yo me quedé amiga de todos los que están allí, todavía hablo con ellos", declaró meses atrás en una entrevista con la presentadora venezolana Erika de la Vega. "Yo me fui de allí de buenas, o sea todos mis jefes me llamaron, todos me querían invitar a cenar, a almorzar… Me sentí apreciada y entendí que fue una decisión corporativa por circunstancias fuera de mi control, no porque estaban midiendo mi talento ni lo que yo estaba rindiendo en la compañía y que estaban disgustados, no tenía nada que ver con eso", dejó claro. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás en el año 2020 | Credit: Mezcalent Tanto es así que Arrarás se fue recientemente de vacaciones al continente europeo con uno de sus excompañeros de Al rojo vivo, quien hoy es uno de sus grandes amigos del medio. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás en el año 2019 | Credit: Mezcalent Hablamos de Quique Usales, quien trabajó durante muchos años con la reconocida periodista en el veterano programa de Telemundo que se transmite a las 4 p. m., hora del Este. Quique Usales Quique Usales en el año 2018 | Credit: Mezcalent Precisamente, el periodista argentino compartió el pasado domingo un divertido video a través de su cuenta de Instagram en el que ambos aparecen de lo más emocionados en el aeropuerto de Miami listos para poner rumbo al que será su nuevo destino por los próximos días. "Nos fuimos a Milán", escribió Usales junto a la simpática grabación. "Camino a una mini vacación en mi aerolínea favorita", compartió por su parte Arrarás desde su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Eso sí es una amistad de verdad, no solo de pantalla. Disfruten" o "La dupla perfecta, me encantan los dos", se puede leer entre los cientos de comentarios que recibieron.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡La amistad se mantiene intacta! María Celeste Arrarás de viaje con excompañero de Al rojo vivo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.