María Celeste Arrarás comparte un nuevo éxito profesional: "¡Vamos a por más!" Además de su trabajo en CNÑ, la periodista acaba de celebrar otro logro laboral mucho más personal con el que ha alcanzado un nuevo récord. ¡Muchísimas felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Le avalan unas cuantas décadas en el medio periodístico, concretamente 4, de las cuales no ha cesado de trabajar y recopilar éxito tras éxito. Ninguno caído del cielo. Porque si hay algo que tiene María Celeste Arrarás es amor a su trabajo. Por eso no es de extrañar que los logros se sigan sumando a su larga lista de reconocimientos. En estos días, la conductora puertorriqueña hacía partícipes a sus seguidores de un objetivo cumplido, uno sumamente especial por lo que representa y por cómo nació. "Sé que esto es solo el principio... Muchas gracias ¡y vamos a por más", escribía entusiasmada en su perfil de Instagram donde daba a conocer la buena noticia. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: IG/María Celeste Arrarás Después de su partida de Al rojo vivo, programa que fundó y presentó durante casi dos décadas, María Celeste no estuvo parada ni un segundo. Su mente activa y corazón caliente le animaron a seguir haciendo cosas, pero sobre todo cosas que llegaran a su gente, a ese público fiel que por tantos años la ha seguido y admirado. Y así mismo fue. Entre sus muchos emprendimientos hubo y hay uno muy especial: su columna Así lo veo... Reflexiones de María Celeste, un espacio en el que ha compartido anécdotas personales y profesionales que se desconocían y con las que ha abierto su corazón de par en par. Esa sinceridad con la cuenta asuntos, en algunos casos muy personales y duros, es lo que ha hecho que sea recibida desde el minuto uno con tanto entusiasmo. Su crecimiento no ha parado y semana tras semana los suscriptores han ido creciendo hasta conformar un número inesperado para su propia autora quien lo agradecía así de emocionada. "¡Mi columna de opinión ha sobrepasado todas las expectativas! Gracias a ustedes ha experimentado un gran aumento de suscriptores y sé que esto es sólo el principio", expresó feliz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un nuevo triunfo en su carrera al que se suma su espacio DocuFilms con María Celeste Arrarás en CNN. Pero sin duda no hay mayor logro que la unión y la felicidad de su familia, la cual presume con todo el amor y el orgullo del mundo. Sus amigos, sus hijos, sus perritos... todos son los culpables de esa sonrisa casi perenne de la respetada comunicadora. Razones tiene de sobra ¡y todas muy merecidas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image María Celeste Arrarás comparte un nuevo éxito profesional: "¡Vamos a por más!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.