"Al rojo vivo sigo viéndolo de vez en cuando": María Celeste Arrarás A más de dos meses de su despido de Telemundo, la periodista asegura no guardar ningún tipo de resentimiento por la que fue su empresa durante las últimas dos décadas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo primero que hizo María Celeste Arrarás nada más recibir la noticia de su despido de Telemundo fue llamar a sus padres. "Tan pronto me despidieron, a los 30 segundos. yo llamé a mi mamá y a mi papá en Puerto Rico porque no quería que se enteraran por más nadie y les dije: ‘No se preocupen, estoy tranquila, ellos me van a continuar pagando mi contrato así que financieramente voy a estar bien, que es lo importante dentro de todo. Me voy en buenos términos y no estoy en una bronca con nadie. Quiero que sepan que todo va a estar bien", contó la periodista puertorriqueña a la productora ejecutiva de Despierta América, Luz María Doria, en una reciente transmisión en vivo que se llevó a cabo en Instagram. En esa misma charla, la ya extitular del programa Al rojo vivo (Telemundo) aseguró no sentir ningún tipo de resentimiento por la que fue su empresa durante las últimas dos décadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me fui en buenos términos dentro de que me botaron. Para mí esos años que estuve ahí fueron años maravillosos, la empresa me dio una gran oportunidad y yo no digo esto por congraciarme, lo digo porque lo siento de verdad", aseveró la periodista de 59 años. "En este mundo uno tiene que seguir adelante cuando te pasan cosas que no son lo que tú esperabas, con la maleta vacía porque las piedras, el resentimiento, los chismes, la venganza, todas esas cosas son rocas en esa maleta que no te dejan avanzar hacia tus metas futuras", señaló. Tanto es así que a la pregunta de qué programa ve ahora –si Al rojo vivo (Telemundo) o Primer impacto (Univision)– María Celeste no dudó en reconocer su preferencia por el show que estuvo conduciendo ininterrumpidamente por casi dos décadas. "Al rojo vivo sigo viéndolo de vez en cuando", admitió. "Yo miro a mis compañeros, los chequeo, veo qué tipo de noticias están poniendo. No lo veo mucho, pero cuando lo veo sí, claro que lo chequeo porque quiero ver cómo les está yendo, qué tipo de notas están haciendo, si son diferentes... Y lo hago con mucho cariño", dejó claro.

