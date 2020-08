¡María Celeste Arrarás sigue trayendo la última hora al público desde su casa! La periodista, entregada siempre a la noticia y al servicio de informar, se ha puesto a disposición del público en sus redes para seguir contándonos toda la actualidad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El periodismo de raza le corre por las venas y eso no lo puede evitar. Por eso cuenta con la admiración de millones de personas desde hace ya unas cuantas décadas. Aunque María Celeste Arrarás ya no nos acompaña cada día desde el set de Al rojo vivo, sí lo hace de otra manera. Su amor a la comunicación y especialmente al público le mantienen pegada a la noticia y así nos lo transmite a través de interesantes videos en sus redes sociales. Desde que empezó la pandemia nos ha tenido al corriente de todo lo que acontece sobre este virus que sigue contagiándose y acabando con vidas. Desde su plataforma de Facebook, en la que le siguen casi cuatro millones de personas, la puertorriqueña continúa dándonos la última hora. Cómo protegernos de él, qué lugares no visitar y qué medidas tomar en ciertas situaciones, como ir votar, son algunos de los aspectos que nos ha compartido con la rigurosidad y devoción que le caracterizan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus contenidos superan las 6 mil visualizaciones y reciben igualmente un sinfín de comentarios de agradecimiento por seguir al pie del cañón y de la noticia. Además, son compartidos a través de las redes por sus seguidores para que lleguen a todos y estemos informados del tema que más nos preocupa en estos momentos. En vez de tomarse un respiro y apartarse de las cámaras, María Celeste sigue haciendo lo que más ama, comunicar y estar al servicio del público. Sin duda un regalo y todo un lujo para la audiencia que le sigue fielmente allá donde esté. ¡Gracias por tan valioso contenido!

