"Son crueles e innecesarios": María Celeste Arrarás sale en defensa de su colega Myrka Dellanos La presentadora del programa Al rojo vivo (Telemundo) no dudó en poner un alto a las duras críticas que recibió su compañera de trabajo en redes sociales por su aspecto físico. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los comentarios que se vierten en las redes sociales pueden llegar a ser muy crueles. La facilidad con la que se opina desde el anonimato en espacios como Twitter, Instagram o Facebook propicia el hecho de que algunas personas critiquen sin piedad a otras. Quienes más lo sufren al estar más expuestos por su trabajo al juicio de los demás son, sin duda, los famosos, quienes muchas veces tienen que leer mensajes de lo más desagradables. Este fue el caso de la copresentadora de Al rojo vivo (Telemundo) Myrka Dellanos, quien recientemente recibió duros comentarios por cómo se ven sus pómulos. "¿Por qué tus pómulos están tan inflados?" o "está pasada de bótox", fueron algunos de los desagradables y crueles mensajes que se publicaron en el Instagram de Myrka. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Contrario a otras celebridades que prefieren ignorar este tipo de comentarios, la periodista cubana no se lo pensó dos veces a la hora de hacer frente a las críticas. "Perdón pero no tengo bótox ahora", dejó claro Dellanos. "Siempre han sido así y aumenté de peso", explicó la conductora. Su compañera de trabajo María Celeste Arrarás no dudó en salir en defensa de Myrka a través de las redes sociales, calificando de ‘crueles’ e ‘innecesarios’ los comentarios. "Sinceramente es de muy mal gusto este tipo de comentarios. Son crueles e innecesarios", escribió la titular del programa Al rojo vivo. Image zoom María Celeste Arrarás y Myrka Dellanos Mezcalent (x2) Con una impecable trayectoria a sus espaldas, Myrka se ha convertido gracias a su profesionalismo en uno de los rostros más queridos y respetados de la pequeña pantalla. Actualmente comparte con María Celeste la conducción del programa Al rojo vivo, que Telemundo transmite a las 4 p.m., hora del Este.

Close Share options

Close View image "Son crueles e innecesarios": María Celeste Arrarás sale en defensa de su colega Myrka Dellanos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.