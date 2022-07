María Celeste Arrarás revela qué le permitió engrosar su cuenta bancaria y tener más dinero En su columna Así lo veo.... Reflexiones de María Celeste Arrarás, la periodista compartió el paso que decidió dar en un momento de su vida que le permitió, entre otras cosas, pagar la "hipoteca" de su casa y la "universidad" de sus hijos sin apuros ni estrecheces. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Que su carrera periodística es una de las más dilatadas en la televisión de habla hispana en Estados Unidos, es un hecho innegable. Para María Celeste Arrarás, esta ha sido su principal fuente de ingresos y la razón que le ha llevado a tener una vida más próspera en todos los sentidos. Sin embargo, lo mismo que el dinero viene, también se va con la misma facilidad si no lo manejas con cordura. En su nueva columna de Así lo veo... Reflexiones de María Celeste Arrarás, la periodista aborda un tema que tiene mucho que ver con esto. Si bien su principal fuente de ingresos siempre ha sido su trabajo como comunicadora, hay algo que empezó a hacer desde los inicios de su carrera que le ha llevado a engrosar más dinero en su cuenta y lograr pagar, entre otras muchas cosas, su casa y los estudios de sus hijos. Maria Celeste Arraras Maria Celeste Arraras | Credit: Instagram/Maria Celeste Arraras Una lección y forma de vida que le ha traspasado a su hija Lara para que sea más feliz y su dinero le rinda mucho más. Pero, ¿de qué se trata? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre le enfatizo que ella es quien debe brillar por encima de cualquier vestido…¡el hábito no hace al monje! Y, sobre todo, le advierto que nunca caiga en la trampa de que los atuendos no se pueden repetir….¡por favor! Esa mentalidad esclaviza, estresa y es capaz de llevar a cualquiera a la bancarrota", reconoce en uno de sus párrafos. No ha sido su caso. María Celeste confiesa que es conocida en casa por repetir atuendos, y lo hace encantada de la vida. Nunca ha sido esclava de la moda ni las tendencias, lo que le ha permitido amasar más dinero e invertirlo en lo que considera verdaderamente importante. "Si yo hubiese adoptado esa filosofía no hubiese podido pagar la hipoteca de mi casa, ni la universidad de mis hijos. Todo lo que ahorré en ropa lo invertí en nuestro futuro y fue una excelente apuesta", compartió con sus lectores. Maria Celeste Arrarás Credit: Instagram/ Maria Celeste Arrarás Eso no quiere decir que no le guste la moda, pero le gusta más hacer un buen uso de las prendas. Y no solo porque eso le ha permitido ahorrar, sino porque así está cuidando también el medio ambiente y evitando daños que se hacen a diario con la superproducción. En su artículo comparte algunos datos escalofriantes de cómo a través de la creación de ciertas prendas y la falta de control en la industria de la moda se está perjudicando seriamente el planeta. Entre su lista de tips está el no acumular tanta ropa, ya que mucha ni la usamos; también el no deshacerse de ella porque sí, sino tratar de acomodarla o arreglarla en el caso de que la talla sea grande (siempre se puede achicar), y, sobre todo, invita a ser muy conscientes de lo que se compra, su material y el compromiso de la marca con el medio ambiente. Ella prefiere repetir modelo a comprar por comprar. "Hace par de meses fui a una cena en casa de amigos con mi hija Lara y cuando estábamos vistiéndonos ella me preguntó; 'Mami, ¿qué te vas a poner esta noche? ¿El vestidito negro para todas las ocasiones?'. Y le dije 'Si, el mismo de siempre' y las dos nos reímos", concluyó.

