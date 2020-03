María Celeste Arrarás contesta a quienes critican su programa y su forma de contar las cosas La periodista fue acusada de alarmar a la sociedad por informar sobre el coronavirus. Esta fue su rotunda respuesta a la persona que hizo el malintencionado comentario. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con casi tres décadas de profesión a sus espaldas, poco se le puede decir o reprochar a María Celeste Arrarás como comunicadora. En todo caso, felicitarla por informarnos desde hace tantos años de la actualidad y estar siempre al pie de la noticia. Sin embargo, la conductora de Al Rojo Vivo fue cuestionada estos días al abordar uno de los temas del momento que está dando la vuelta al mundo por su relevancia. La presentadora mostraba una información del coronavirus que no pareció gustar a una de las seguidoras del exitoso espacio televisivo. “Hay señora Celeste, busque oficio más útil, qué ladilla con sus alarmas, lo que hace es daño psicólogico a la gente. Está creando mucho pánico, sea más cuidadosa, usted tiene una responsabilidad en esto, no cause más, ni de detalles de las cosas, la gente es sensible”, le escribió esta persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque por lo general, María Celeste no suele entrometerse en estos asuntos pues son muchas las personas que le escriben cada día, en esta ocasión alzó la voz para defender su trabajo y el de sus compañeros de ARV. “Nada, absolutamente nada de lo que hemos dicho en el programa sobre el coronavirus es incierto”, aseveró. Tras su contestación muchas personas salieron en defensa de la periodista. Advertisement

María Celeste Arrarás contesta a quienes critican su programa y su forma de contar las cosas

