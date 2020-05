María Celeste Arrarás responde a los comentarios sobre una nueva cirugía en su cara La conductora de Al Rojo Vivo aclaró todas las dudas y contestó tajante a quienes aseguraron que se había hecho retoques en el rostro. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una periodista de raza que informa con la verdad y que nos mantiene siempre al día con las noticias más candentes. María Celeste Arrarás no es de esas personas que actúa a medias tintas. Por eso, al ser señalada en redes por una supuesta nueva operación estética en sus rostro no tuvo problema alguno en aclarar las cosas. El perfil de Instagram de Al Rojo Vivo compartió una entrañable imagen de ella y su compañera Myrka Dellanos de hace unos cuantos años. Una foto que dio lugar a comentarios varios, algunos malintencionados. "Hoy María Celeste luce rara, lo que se hizo en la cara se nota demasiado", escribió una seguidora. Pues si la mujer tenía dudas, ahí está María Celeste para resolvérselas. "¿Lo que me hice en la cara? Sí, en medio de la pandemia traje un cirujano plástico a mi casa que me operó en la mesa de la cocina. LOL", expresó con humor. Mejor tomárselo así que no entrar en guerra. Afortunadamente, hubo muchísimos más comentarios que aplaudieron esta imagen y el volver a verlas juntas en la pantalla chica. Ambas mujeres son historia viva de la televisión hispana en Estados Unidos, así que tenerlas de nuevo en acción es todo un regalo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para cerrar este asunto de la operación y del cambio físico, María Celeste dio la razón a otra de las seguidoras que aseguró que más que operación de lo que se trata es del paso de los años. "El tiempo pasa y las personas vamos cambiando con la edad", escribió una telespectadora. "Yo pienso que tiene mucho que ver", le respondió la puertorriqueña. Digan lo que digan, estamos ante dos profesionales que se mantienen, además de bellas por fuera, espectaculares también por dentro. Los años de madurez y experiencia han dado como resultado a estas dos grandes mujeres, ejemplos de vida y responsabilidad. ¡Gracias compañeras!

