¡Confirmado! María Celeste Arrarás regresa a la televisión en CNN en Español María Celeste Arrarás firmó un contrato con la cadena CNN en Español ¡Los detalles de su regreso a la televisión! Esto nos contó en exclusiva la presentadora puertorriqueña. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás regresa a la televisión en CNN en Español. La galardonada presentadora puertorriqueña hizo el gran anuncio hoy junto a la cadena. "Con mucho orgullo y entusiasmo les digo primero a ustedes que me uno a la cadena CNN en Español. Así que ahora mi potencial audiencia crece a 50 millones de televidentes a través de mundo", reveló en Instagram. Hoy la antigua presentadora de Al Rojo Vivo con María Celeste en Telemundo y copresentadora de Primer Impacto en Univisión confirmó que comienza un nuevo capítulo en su brillante carrera. "Siento un enorme entusiasmo porque es regresar a mis comienzos como periodista experta en investigaciones y denuncias", dijo a People en Español. "Pocos saben que fue un documental sobre la caída de la Unión Soviética lo que me abrió las puertas del mercado hispano en los Estados Unidos. Yo apenas comenzaba mi carrera en Puerto Rico cuando me asignaron para cubrir esa histórica noticia en desarrollo. Después de pasar tres semanas en Moscú y en Leningrado regresé con un documental que arrasó con todos los premios locales e internacionales. Gracias a eso me descubrió una de las grandes cadenas de Estados Unidos y me contrataron como titular de su noticiero en Nueva York. Así fue como comencé acá". En CNN en Español se siente como pez en el agua, asegura. "Yo siempre he llevado el periodismo en la sangre y ahora vuelvo al tipo de periodismo que más me gusta acompañada de años de experiencia. Muchas personas desconocen que a mí me apuntaron con una escopeta durante un golpe de estado en Haití y que fui retenida en México en contra de mi voluntad -por no decir secuestrada- cuando investigaba un caso de narcotráfico en la frontera. Para mí es emocionante tener un programa en horario estelar y con una audiencia aún mayor a la que tenía antes. Son 50 millones de televidentes a través de Estados Unidos y Latinoamérica", dice de su alcance con CNN En Español. Maria Celeste Arraras Credit: Cortesía de CNN en Español "Arrarás liderará el nuevo bloque de investigación de la cadena, CNN DocuFilms con María Celeste Arrarás", informó la cadena durante la presentación de su nueva programación. La periodista -que fue presentadora de noticias en Telemundo y Univisión- presentará los nuevos documentales de CNN en español y exclusivos reportajes investigativos de la cadena. "Me gusta que sea los domingos porque es una noche en la que todos los miembros de la familia están en casa," dice sobre su nueva aventura en la pantalla chica. "Van a comenzar la semana entretenidos y bien informados. Estoy convencida de que con este nuevo y excitante proyecto vamos a competir fuertemente para ganarnos unos cuantos Emmys. ¡Ya estoy abriendo espacio en mi sala!" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Queridas colegas como Myrka Dellanos, María Elena Salinas, Rashel Díaz y Jessica Carrillo felicitaron a Arrarás al anunciar este triunfo. Los fanáticos de la carismática boricua también le expresaron su apoyo en redes sociales. "CNN en Español cuenta con una audiencia latina joven, de alto nivel, educada y bilingüe como ninguna otra cadena en Estados Unidos, y ha llegado el momento de que las marcas se unan a nosotros para maximizar nuestra relación con este consumidor sofisticado, interesante y en evolución", dijo Cynthia Hudson, vicepresidenta sénior y directora general de CNN en Español y Estrategia Hispana para CNN/Estados Unidos. "Los latinos son el grupo minoritario más grande y que más consume en el país, y nuestra excelente programación y nuestro inigualable equipo de talento les ofrecen a las marcas alcanzar esta audiencia como ninguna otra".

