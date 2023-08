La reflexión de María Celeste Arrarás a 3 años de su salida de Telemundo La periodista se encuentra de vacaciones en Europa junto a su hija y desde allí hizo este miércoles una confesión muy personal a sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: Instagram María Celeste Arrarás El tiempo vuela. Parece que fue ayer cuando María Celeste Arrarás recibió la noticia de su despido de Telemundo tras casi dos décadas al frente de la conducción del programa Al rojo vivo y ya han transcurrido 3 años. Justamente fue en agosto, pero del año 2020, cuando la periodista puertorriqueña apareció por última vez en el show que hasta ese momento llevaba su nombre. "Son decisiones corporativas en medio de una pandemia en que mandan a cortar 20 cabezas por show, entonces ¿qué pasa? En un show que tiene 25 personas, digamos, –el mío era un equipo limitado– tú no puedes quitar a 20 y quedarte con 5 y yo soy una de las 5… Es imposible llevar el show al aire así, pero me quitaban a mí que me ganaba lo que se ganaban 20 y con eso resuelven el problema, entonces yo lo entendí", explicó María Celeste en una entrevista en 2022 con la presentadora venezolana Erika de la Vega. El aniversario sorprendió a la periodista de vacaciones en el continente europeo y desde allí quiso compartir una reflexión al respecto a través de las redes sociales. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás de vacaciones en Europa | Credit: Instagram María Celeste Arrarás "Alguien me acaba de comentar que se cumplen 3 años desde mi salida de Telemundo y… ¡me cuesta creer que el tiempo ha pasado tan rápido!", comenzó escribiendo. María Celeste, quien cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram, reconoció que "en este tiempo me han sucedido cosas maravillosas, tanto que no puedo enumerarlas… Porque en la vida todo es cuestión de cómo uno enfrenta los cambios. Cuando nuestra actitud es positiva y nos abrimos a la ley universal de las eternas posibilidades… todo nos sonríe". María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás de vacaciones en Europa | Credit: Instagram María Celeste Arrarás SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La periodista concluyó su mensaje con una confesión muy personal. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás y su hija de vacaciones en Europa | Credit: Instagram María Celeste Arrarás "Hoy, 3 años después estoy de vacaciones con mi hija descubriendo la zona de Borgoña, en Francia. Desde aquí les mando un abrazo a todos los que me han acompañado en todo este tiempo y les confieso que soy más feliz que nunca en todos los sentidos", dijo.

