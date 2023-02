María Celeste Arrarás se reencuentra con parte del que fue su equipo de Al Rojo Vivo La periodista compartió el emotivo momento. "Fue como si no hubiera pasado un día". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justo cuando se van a cumplir tres años de la salida de María Celeste Arrarás de Al rojo vivo, la que fuera su creadora, se reencontró con una parte esencial del que fue su programa en Telemundo por dos décadas. Mucho ha llovido desde ese agosto del 2020, en plena crisis de la pandemia que azotaba el mundo. Entre otras cosas, nuevas y jugosas oportunidades en su carrera periodística. Este sábado, la conductora puertorriqueña se encontraba con una persona con la que trabajó mano a mano en el exitoso show. Juntos celebraron este momento tan especial y se dedicaron palabras de cariño y admiración. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás vive un feliz encuentro | Credit: IG/María Celeste Arrarás "Nos tardamos TRES AÑOS en vernos, ¡pero fue como si no hubiera pasado un día! Hoy tuve la oportunidad de darle las gracias en persona a esta maravillosa mujer, genio de la televisión, por los 14 años que pasé trabajando junto a ella en Al Rojo Vivo", expresó Ricdamis García, productor del show. Su mensaje se compuso de halagos hacía María Celeste que destacan el talento y compañerismo de esta dama de la televisión, quien, durante mucho tiempo, también publicó una columna llena de reflexiones y lecciones de vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les puedo decir que fue mi mejor escuela y que hoy yo utilizo todo lo que aprendí durante ese tiempo. Mari está en su mejor momento, ¡así que la conversación fue muy buena!", añadió. Un momento que la presentadora también mencionó feliz por todo lo bueno vivido en esa época que compartieron profesionalmente. "Encuentro con mi productor de ARV, cuyos éxitos me llenan de orgullo", escribió María Celeste. Ambos estuvieron de acuerdo en que no volverían a dejar pasar tres años para verse y disfrutar de su compañía. "¡Me dio mucha alegría verlos y gracias por tus bellas palabras! Y claro que se repite pronto", apuntó la exitosa comunicadora.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image María Celeste Arrarás se reencuentra con parte del que fue su equipo de Al Rojo Vivo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.