María Celeste Arrarás recuerda el día en que se encaró con Donald Trump en pleno directo Son muchos los momentos memorables de la carrera de la periodista, pero uno clave que ella misma compartió hace unos días ocurría hace 4 años en un cara a cara con el actual presidente. No solo le pidió que le dejara hablar sino que le dejó por mentiroso. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, muchas personalidades relevantes, entre las que se encuentra María Celeste Arrarás, hacen campaña en sus redes para que los ciudadanos ejerzan uno de los derechos más importantes adquiridos gracias a la democracia, el del voto. Además de sus videos informativos sobre la importancia de este acto, la reconocida periodista recordó un momento que ya es un clásico en la televisión y que se hizo viral en el instante en que se dio: su famoso "déjeme terminar" al hoy presidente del país, Donald Trump. "Hace 4 años fui conductora en un debate presidencial y tuve que pedirle al entonces candidato Donald Trump que dejara de interrumpirme para poder formular mi pregunta", compartió en su perfil de Instagram. Echando la vista atrás y volviendo a ver ese debate, María Celeste no solo le pidió que la dejara hablar, sino que le pilló en una mentira no precisamente muy piadosa. Mientras ella hablaba como representante de la cadena Telemundo y se disponía a hacer su pregunta, Trump le dejó muy clara su opinión sobre este canal hispano. "Antes que nada, no creo nada de lo que diga Telemundo", sentenció el entonces candidato a la presidencia. Pero María Celeste, que puede presumir de tener muy buena memoria, le replicó con un respuesta que dejó al hoy mandatario sin palabras. "Que conste que usted ha dicho públicamente en el pasado que le gustaba Telemundo. Solo quería aclarar eso", expresó firme y directa. El momento dio la vuelta al mundo hasta tal punto que periodistas y comunicadores de habla inglesa publicaron mensajes en sus redes aplaudiendo la actitud de la conductora. Entre otros, Katie Couric quien escribió: "Muy buena pregunta María Celeste". Por su parte, el cantante Clai Aiken, de American Idol, compartió: "Necesito aprender español para poder ver a esta mujer, María Celeste, en Telemundo, ya me gusta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un recuerdo que vuelve al presente con más fuerza que nunca en vísperas a las elecciones que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre con Donald Trump y Joe Biden como candidatos a la presidencia. Esta vez María Celeste no ha estado ahí para lanzar ninguna pregunta a los representantes de ambos partidos pero no ha dejado de informar de todo lo acontecido e invitar a los ciudadanos a salir a votar.

