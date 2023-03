María Celeste Arrarás rechaza oferta económica: "Gracias pero no. Opto por no aceptar" La periodista dijo que no a esta propuesta con la que no está nada de acuerdo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo a lo que María Celeste Arrarás no renuncia es a su integridad como periodista y, sobre todo, como persona. Directa con todo lo que le parece bien y no tan bien, la comunicadora compartió una decisión que tomó estos días tras recibir una propuesta económica para ella no del todo apropiada. A través de sus redes hizo pública esta oferta a la que se negó desde el segundo uno que le llegó. Ni sus valores ni sus principios coinciden con lo que le pusieron sobre la mesa, aunque eso signifique no obtener más beneficios en su cuenta bancaria. "Gracias, pero no. Opto por no aceptar la oferta", expresó tajante. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás dice 'No' | Credit: IG/María Celeste Arrarás La periodista dio a conocer a sus seguidores qué le habían propuesto y explicó por qué razón rechazó semejante posibilidad. "Hace poco me llegó la notificación de que soy una de las "celebridades" que califica para comenzar a monetizar con esas "estrellas", algo que NO pienso hacer", dijo refiriéndose a la nueva modalidad de las redes sociales de venderlas a los usuarios que la siguen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para María Celeste esto atenta contra el respeto y el cariño que tiene a sus seguidores. "No me parece correcto recibir dinero por postear las mismas cosas que vengo posteando hace años. Si otras personas quieren hacerlo esa es su prerrogativa, y no la critico, pero en mi caso siento que me estaría aprovechando de ustedes que me hacen el honor de apoyarme y seguirme cada día. No quiero que nuestra relación cambie", añadió. Tampoco piensa regalarlas. La presentadora de CNN en Español se mostró desilusionada al ver cómo algo que nació desde la espontaneidad y sin ser negocio, se empieza a convertir en todo lo contrario. "Esto de las redes es cada vez más un negocio que le resta encanto a lo que comenzó como una forma de conectarnos de manera gratis y espontánea", concluyó su mensaje que sus fans agradecieron y aplaudieron.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image María Celeste Arrarás rechaza oferta económica: "Gracias pero no. Opto por no aceptar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.