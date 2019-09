María Celeste Arrarás responde a críticas de Abraham Quintanilla sobre la serie El Secreto de Selena

Abraham Quintanilla expresó su descontento sobre la serie El Secreto de Selena (Telemundo) basada en el libro del mismo nombre de María Celeste Arrarás. En un comunicado de prensa titulado “Reabriendo las heridas” que publicó en las redes sociales de su compañía Q Productions, el padre de la fallecida Reina del Tex-Mex, expresa: “Las últimas semanas mi familia y yo hemos vivido una verdadera tortura, evitando los medios e ignorando la falta de respeto y el descaro de María Celeste Arrarás, una falsa periodista, que se burla y, como poseída, baila sobre la tumba de mi amada hija, Selena, con su falso ‘documental’ que llama ella una verdadera historia. Definitivamente no es una verdadera historia, pues está basada en falsedades que, aunque son escandalosas y venden, también lastiman y ensucian el nombre de una persona inocente que ya no se puede defender. El objetivo principal de María Celeste es el de hacer dinero y colgarse de la fama de Selena, no de esclarecer ningún misterio, pues la corte estudió todas las circunstancias cuidadosamente y llegó a una decisión contundente y clara.”

Quintanilla añade sobre la historia sobre su hija que se presenta en la pantalla chica y tiene a Arrarás como productora ejecutiva: “Una aprendiz de periodismo como María Celeste pasó por alto a la familia de Selena, dedicando sus entrevistas a la criminal que robó la vida de Selena. Con gran descaro inclusive declara que la familia de Selena no tiene que estar de acuerdo con su documental y con “la verdad” que ella se inventa para crear un drama que pueda vender. Saca a relucir un teléfono celular como una evidencia, pero el tipo de celular no existía en la época de Selena. Le inventa un romance que nunca existió y da importancia a la asesina, en vez de recabar detalle con los familiares y las amistades más allegadas. Eso no es periodismo, eso es inventarse una realidad ficticia basada en detalles que en realidad no apoyan sus deducciones”. El padre asegura que se presenta a Selena de una manera falsa: “Selena era feliz y no sufrida, como asevera la falsa periodista. Tenía mucho por que vivir y esperaba ansiosa el mejor momento de su carrera al lanzar su primer disco en el mercado en inglés. Selena vivía un verdadero sueño al alcanzar una de sus grandes metas”, detalla en el comunicado.

Abraham Quintanilla asegura que solo pretende defender la imagen de su hija. “Me iba a guardar toda esta pena y este dolor, pero como padre de Selena, me tengo que rebelar contra la injusticia de alguien que sin remordimiento quiere ensuciar el recuerdo y la imagen de mi hija. Ella no se puede defender porque la mató Yolanda Saldívar y yo no puedo quedarme callado cuando María Celeste trata ahora de asesinar su buen nombre con esa caricatura vergonzosa que ella llama un documental. Hoy y siempre, mientras Dios me de vida, defenderé y cuidaré de la memoria de mi amada hija Selena, pésele a quien le pese”, concluyó.

People en Español llamó a María Celeste Arrarás para obtener su reacción ante estas críticas. La presentadora de Al Rojo Vivo (Telemundo) dijo en exclusiva: “Aquí la idea no es ponerme en una guerra de palabras con el padre de Selena. Llevo muchos años diciendo que si hay algo en lo que yo estoy de acuerdo con él, es que un padre o una madre nunca se repone de perder a un hijo. Y ese dolor que ellos sintieron y que continúan sintiendo jamás en la vida me lo quisiera imaginar. Yo me limité a contestar de la forma más escueta posible todas las cosas tan horribles que él dijo de mí porque me puso en una situación que no me queda otra que defender la integridad de mi trabajo”.

La galardonada periodista reaccionó ante las críticas de Quintanilla en sus redes sociales. La puertorriqueña compartió un mensaje en Instagram junto a una foto con Abraham Quintanilla décadas atrás, cuando ella lo entrevistó. “Es muy difícil y delicado tener que responder a las declaraciones del Sr. Abraham Quintanilla sobre mí persona porque, aunque hayan pasado tantos años, estoy de acuerdo en que el dolor por la muerte de una hija es algo de lo cuál un padre nunca se repone. Mi intención nunca ha sido ofender al Sr. Quintanilla, ni a su familia. Desde que comencé la investigación sobre el asesinato de Selena hace 24 años, como parte de una asignación especial que me fue encomendada, siempre he procurado hacerlo con seriedad y respeto. Tan es así, que después de que entrevisté a la asesina en el 1995, el propio Sr Quintanilla me llamó para pedirme que yo lo entrevistara en exclusiva. En esa ocasión, el comenzó diciéndome ante las cámaras que le pareció muy profesional la forma en que cuestioné y rebatí los testimonios de Yolanda Saldivar. Fue SU iniciativa llevar a cabo esa entrevista en reconocimiento a mi trabajo periodístico”, dice Arrarás.

“El Secreto de Selena, que es una serie basada en el libro del mismo nombre que escribí, no favorece la versión de la asesina convicta, ni cosa que se parezca. Jamás haría una cosa así. Está basado en evidencia, en hechos documentados y en testimonios de testigos. Antes de que el libro fuese publicado, cuando aún el manuscrito estaba en mis manos y nadie lo había leído, el Sr. Quintanilla ya estaba amenazando con tomar acción legal para evitar su publicación. Esa amenaza nunca se materializó porque no se puede demandar por difamación a un trabajo que no difama. No dudo, que si el libro hubiese tenido alguna falla o mentira, el hubiese entablado un proceso legal en mi contra, así como lo hizo contra Chris Pérez, el viudo de Selena, quien escribió un bello libro sobre su relación con Selena y quiso llevar a la pantalla esa historia de amor. Chris no pudo hacerlo porque el Sr. Quintanilla lo llevo ante los tribunales y se lo impidió. No soy ni la primera ni la última periodista que escribe un libro sobre una persona famosa que murió trágicamente, basado en los resultados de su investigación,” añade la puertorriqueña en su post.

María Celeste añadió en un segundo post en Instagram: “El Sr. Quintanilla me acusa de lucrar a costa de la memoria de Selena aún cuando es del dominio público que en el 1996 tome la decisión de donar el 100% de las ganancias de El Secreto de Selena para becas estudiantiles. No tenía que hacerlo pero lo hice, precisamente, para evitar ese tipo de calumnia en el futuro. Pocos meses después, la revista People en Español publicó un artículo en el que entrevista a la joven que recibió la primera beca. Esa beca para estudiar una carrera de diseño de moda fue entregada en memoria de Selena, quien siempre soñó con lanzar su línea de ropa en grande. Quiero dejar clarísimo que El Secreto de Selena expone los hechos tal cual fueron presentados en la corte, durante el juicio por asesinato. De ninguna manera los contradice o intenta justificar lo que hizo Yolanda Saldivar. Por el contrario, la serie es una radiografía de cómo funciona la mente manipuladora de la asesina que le disparó a Selena por la espalda de la forma más cobarde. Agradezco los mensajes de todos ustedes que han apoyado mi trabajo desde el primer día y que se han dado la oportunidad de leer el libro y/o ver la serie. Al igual que todos ustedes yo aplaudo el legado de Selena y es precisamente por esa admiración que,como fan, quise conocer la historia completa de lo qué pasó.” People en Español también pidió la reacción de la familia Quintanilla y aún no hemos obtenido respuesta.