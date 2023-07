María Celeste Arrarás reacciona a la fiebre de la película Barbie La presentadora María Celeste Arrarás habla sin filtro sobre la Barbiemanía causada por el estreno de la película Barbie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás habló sin filtros sobre la fiebre que ha generado el estreno de la película Barbie. La presentadora puertorriqueña no es muy fanática de la Barbiemanía. "Rompió récord taquillero la película de Barbie en su fin de semana de estreno. No me sorprende, después de su extraordinaria campaña de mercadeo. ¡Les confieso que ya no soporto ver a nadie más vestido de rosado, ni saludando como Barbie y Ken!", escribió en Instagram. Su opinión generó una lluvia de comentarios. "#IAmABarbieGirl", comentó la presentadora Carolina Sandoval, quien se ha vestido de rosado múltiples días y fue a ver la película con sus hijas y amigas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Barbie Credit: Selcuk Acar/Anadolu Agency via Getty Images Muchos de los seguidores de Arrarás le dieron la razón y defendieron la película Sound of Freedom, sobre el tráfico sexual infantil, con Eduardo Verástegui y Jim Caviezel. Maria Celeste Arraras Credit: Cortesía de María Celeste Arrarás "Estoy igual @mariacelestearraras. Ese GRAN SONIDO todo el mundo debería de hacerlo por la película Sound of Freedom", comentó un seguidor. "Una película que no aporta nada bueno a la sociedad, e intentan silenciar Sound of Freedom", comentó otra. "Una película que solo quiere hundir al género masculino, demasiado resentimiento en ese guión", comentó otra seguidora de Arrarás sobre Barbie, que ha sido alabada por otros como un himno de empoderamiento femenino.

